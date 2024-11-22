وشدّد ألطون في كلمته بـ"منتدى إسطنبول للطاقة" المنعقد اليوم بإسطنبول، على أن الطاقة أحد أهم عناصر المنافسة الجيوسياسية على الساحة العالمية.

وأشار المسؤول التركي إلى أن تاريخ العالم الحديث هو أيضاً تاريخ الاستعمار، وأن "استغلال الغرب لموارد العالم غير الغربي، لا سيما موارد الطاقة، يشكّل محور هذا التاريخ".

وأضاف ألطون: "تعمل تركيا على تحقيق العدالة والتحرر على المستوى العالمي من خلال استثماراتها في قطاع الطاقة".

وأكد ألطون أن تركيا تولي تعزيز استثمارات البلاد ورؤيتها في مجال الطاقة أهمية، وأنها مستمرة في إجراء الدراسات في هذا الصدد.

ولفت رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية إلى أن أحد الأهداف المهمة لمنتدى إسطنبول للطاقة هو بناء منتدى تعاون وطني ودولي في مجال الطاقة.

وأردف ألطون: "تركيا تؤمن بأن الطاقة يجب أن تكون وسيلة للتعاون الإقليمي والعالمي، لا مصدراً للصراعات والأزمات".

وقال ألطون إنه بفضل الرعاية والدعم الذي قدّمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، سينشئ هذا المنتدى قناة قوية بديلة للتواصل والتفاعل لمواجهة المعلومات الخاطئة عالمياً في مجال الطاقة.

وفي وقت سابق الجمعة انطلقت في إسطنبول أعمال "منتدى إسطنبول للطاقة" الدولي، الذي تنظمه وكالة الأناضول برعاية وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية، تحت شعار "مستقبل مشترك وأهداف مشتركة".