وأوضحت الوزارة في منشور على منصة إكس أن الجيش التركي تَمكَّن من تحييد 4 إرهابيين من PKK في منطقة عملية "المخلب-القفل".

وأكَّدَت وزارة الدفاع التركية استمرار الجيش التركي في ضرب أوكار الإرهابيين.

وتنفذ تركيا عمليات ضد تنظيم PKK الإرهابي الذي يستهدف قواتها ومواطنيها، وينشط بعدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران.

وفي 17 أبريل/نيسان 2022 أطلق الجيش التركي عملية "المخلب-القفل​​​​​​" ضد معاقل PKK الإرهابي في مناطق متينا والزاب وأفشين-باسيان، شمالي العراق.

ويتخذ تنظيم PKK الإرهابي من جبال قنديل شمالي العراق معقلاً له، وينشط في عديد من المدن والمناطق والأودية، ويشنّ منها هجمات إرهابية على الداخل التركي.