سياسة
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لبنان.. مساعي الهدنة تجمع غالانت وهوكشتاين وخلافات مع فرنسا تعوق الاتفاق
قالت وسائل إعلام عبرية، الجمعة، إن إسرائيل تصر على استبعاد فرنسا من اتفاق وقف إطلاق في لبنان ومن اللجنة الدولية التي ستشرف على تنفيذ الاتفاق، مشيرة إلى أن هذا الموقف يعقّد مساعي الوصول إلى هدنة بين إسرائيل وحزب الله.
لبنان.. مساعي الهدنة تجمع غالانت وهوكشتاين وخلافات مع فرنسا تعوق الاتفاق
يواصل المبعوث الأمريكي آموس هوكشتاين مباحثاته في لبنان وإسرائيل / صورة: AFP
22 نوفمبر 2024

وأوردت القناة 12 العبرية أن موقف تل أبيب يأتي بسبب ما تصفه بالمواقف الفرنسية "المعادية" وما يصدر من إدارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تجاه إسرائيل.

وتطالب إسرائيل في اتفاق الهدنة مع حزب الله بصياغة "تضمن لها حقّ الامتناع عن فتح مفاوضات حول النقاط الحدودية المتنازع عليها"، مع "الحفاظ على استقلالية قرارها في هذا الشأن"، بحسب وسائل إعلام عبرية.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن العضوية في فريق "آلية المراقبة" الدولية، تمثل أبرز الخلافات التي تعرقل التوصل إلى اتفاق هدنة، وأوردت أن "الولايات المتحدة وفرنسا ستتوليان رئاسة فريق المراقبة، وهو أمر لا يواجه اعتراضاً من أي طرف"، مضيفة أن "الخلاف يكمن في الدول الأخرى التي ستنضمّ إلى هذه الآلية، إذ تفضّل إسرائيل إشراك دول أوروبية، فيما يطالب لبنان بإدراج دولة عربية واحدة على الأقلّ".

في السياق نفسه التقى وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت مع المبعوث الأمريكي للبنان آموس هوكشتاين، بحسب مصادر إسرائيلية.

وقال غالانت بعد الاجتماع إنه جرى تأكيد ثلاثة مبادئ تحكم أي اتفاق لوقف إطلاق النار، تتمثل في "إبعاد قوات حزب الله ما بعد شمال الليطاني"، و"إنشاء آلية تنفيذ لتفكيك قدرات حزب الله العسكرية" و"منع أي محاولة لإعادة بناء وتعاظم قدرات حزب الله"، مع الحفاظ على حرية العمل الكاملة لجيش الاحتلال الإسرائيلي بدعم كامل من الإدارة الأمريكية.

وزار المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي آموس هوكشتاين لبنان وإسرائيل هذا الأسبوع في محاولة للتوصل إلى هدنة بين الطرفين، مشيرا إلى إحراز "تقدم إضافي" في المناقشات.

وأسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان إجمالاً عن 3 آلاف و642 شهيداً و15 ألفاً و356 جريحاً"، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فضلاً عن نحو مليون و400 ألف نازح، وسُجّل معظم الضحايا والنازحين بعد 23 سبتمبر/أيلول الماضي، وفق بيانات لبنانية رسمية معلنة حتى مساء الجمعة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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