وأورد كيتشيلي في منشور له على منصة إكس، أن "السلام والأمن لمواطنينا التركمان، الذين يشكّلون جسر الصداقة بيننا وبين العراق ولديهم كثافة سكانية كبيرة في كركوك، إحدى أولوياتنا الرئيسية في علاقاتنا الثنائية".

وأضاف المتحدث أن التطورات التي انعكست على الرأي العامّ بشأن النقل الجماعي للأكراد في إقليم شمال العراق إلى كركوك لإجراء التعداد السكاني الذي يجري في العراق بعد سنوات عديدة "جرت متابعتها من كثب".

وأكّد المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية: "على الرغم من أنه لم تُجمَع البيانات المتعلقة بالانتماء العرقي في التعداد السكاني المعنيّ، فإن التنقل السكاني المكثف تسبب في قلق بين الشرائح التركمانية والعربية العراقية".

وقال كيتشيلي: "من الواضح أن هذه المخالفة ستؤدّي إلى ضمّ الأفراد الذين ليسوا من كركوك إلى سكان كركوك بحكم الأمر الواقع، وسيؤثّر ذلك أيضاً في الانتخابات المزمع إجراؤها في المستقبل".

وأورد المتحدث أن تركيا تتوقع من السلطات العراقية "أن لا تسمح بأن يقع مواطنونا التركمان، الذين تَعرَّضوا لاضطهاد ومجازر لا حصر لها على مدى القرن الماضي، ضحايا مرة أخرى بسبب هذه التطورات الأخيرة في نطاق التعداد السكاني".

وأكّد كيتشيلي: "توقعاتنا وحساسيتنا الأساسية في كركوك هي عدم العبث بالتركيبة الديموغرافية التي تشكلت عبر التاريخ في المحافظة، وأن يستمرّ شعب كركوك في العيش كما اتفقت عليه المكونات الأساسية للمحافظة".