سياسة
3 دقيقة قراءة
منتدى إسطنبول للطاقة يختتم أعماله وسط مشاركة رسمية ودولية واسعة
اختتم منتدى إسطنبول للطاقة أعماله، مساء الجمعة، وسط مشاركة رسمية ودولية واسعة، إذ شهد المنتدى مشاركة 10 دول على مستوى وزاري، إضافة إلى ممثلي منظمات دولية وأخرى غير حكومية محلية وأجنبية وأكاديميين وأسماء بارزة في دنيا الأعمال.
منتدى إسطنبول للطاقة يختتم أعماله وسط مشاركة رسمية ودولية واسعة
منتدى إسطنبول للطاقة يختتم أعماله وسط مشاركة رسمية ودولية واسعة / صورة: AA
22 نوفمبر 2024

وشارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في الجلسة الرئيسية للمنتدى الذي عُقِد تحت شعار "مستقبل مشترك وأهداف مشتركة".

كما شارك في الجلسة الرئيسية وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، ومدير دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون، ورئيس مجلس إدارة وكالة الأناضول، مديرها العام سردار قره غوز.

وأشاد الرئيس التركي خلال كلمته بمنصة الأناضول الإخبارية المتخصصة بأخبار الطاقة.

وقال أردوغان إن المنصة التي تُبث باللغة الإنجليزية منذ عام 2014، أصبحت مرجعية للمؤسسات الإعلامية وقطاع الطاقة بعد نشرها أكثر من 6 آلاف خبر سنوياً، مضيفاً: "أهنئ وكالة الأناضول على هذا المشروع الناجح، وأتمنى أن تستمر أنشطتها الإبداعية في الزيادة".

وفي الجلسة الوزارية التي حملت عنوان "التحديات والفرص من أجل مستقبل مرن"، وأدارها الوزير بيرقدار، تحدث وزراء الدول المشاركة في المنتدى عن الاستثمارات والدراسات والتجارب في بلدانهم، وتطرقوا إلى قضايا مثل تنوع الموارد في الطاقة والطاقة المتجددة.

وشارك في الجلسة وزراء الطاقة المولدوفي فيكتور بارليكوف، والأذربيجاني برويز شهبازوف، والبلغاري فلاديمير مالينوف، والأوزبكستاني جورابيك ميرزامحمدوف، بالإضافة إلى وزيرة الطاقة والتعدين الصربية دوبرافكا جيدوفيتش هاندانوفيتش، والنائب الأول لرئيس الوزراء الجورجي وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة ليفان دافيتاشفيلي.

كما شهد المنتدى جلسة خاصة لشركة خطوط أنابيب البترول التركية "بوتاش" بعنوان "الديناميكيات الجديدة لأمن الغاز: وجهات نظر إقليمية"، بجانب جلستي "التقنيات الجديدة للتحول إلى الطاقة الذكية والتطلعات المتعلقة بالوقود" و"تمويل التحول في الطاقة: التوقعات والأولويات".

واختتم المنتدى فاعلياته بـ "اجتماع وكالة الأناضول للتقدير والتقييم".​​​​​​​

وفي كلمة بالاجتماع، قال مدير أخبار الطاقة بالأناضول أوغوزهان أوزصوي، إن أكثر من ألف شخصية شاركت في المنتدى. وأضاف أن المنتدى لعب دوراً مهماً في معالجة مستقبل قطاع الطاقة ودراسة الديناميكيات الإقليمية وتطوير الحوار على الساحة العالمية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us