وشارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في الجلسة الرئيسية للمنتدى الذي عُقِد تحت شعار "مستقبل مشترك وأهداف مشتركة".

كما شارك في الجلسة الرئيسية وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، ومدير دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون، ورئيس مجلس إدارة وكالة الأناضول، مديرها العام سردار قره غوز.

وأشاد الرئيس التركي خلال كلمته بمنصة الأناضول الإخبارية المتخصصة بأخبار الطاقة.

وقال أردوغان إن المنصة التي تُبث باللغة الإنجليزية منذ عام 2014، أصبحت مرجعية للمؤسسات الإعلامية وقطاع الطاقة بعد نشرها أكثر من 6 آلاف خبر سنوياً، مضيفاً: "أهنئ وكالة الأناضول على هذا المشروع الناجح، وأتمنى أن تستمر أنشطتها الإبداعية في الزيادة".

وفي الجلسة الوزارية التي حملت عنوان "التحديات والفرص من أجل مستقبل مرن"، وأدارها الوزير بيرقدار، تحدث وزراء الدول المشاركة في المنتدى عن الاستثمارات والدراسات والتجارب في بلدانهم، وتطرقوا إلى قضايا مثل تنوع الموارد في الطاقة والطاقة المتجددة.

وشارك في الجلسة وزراء الطاقة المولدوفي فيكتور بارليكوف، والأذربيجاني برويز شهبازوف، والبلغاري فلاديمير مالينوف، والأوزبكستاني جورابيك ميرزامحمدوف، بالإضافة إلى وزيرة الطاقة والتعدين الصربية دوبرافكا جيدوفيتش هاندانوفيتش، والنائب الأول لرئيس الوزراء الجورجي وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة ليفان دافيتاشفيلي.

كما شهد المنتدى جلسة خاصة لشركة خطوط أنابيب البترول التركية "بوتاش" بعنوان "الديناميكيات الجديدة لأمن الغاز: وجهات نظر إقليمية"، بجانب جلستي "التقنيات الجديدة للتحول إلى الطاقة الذكية والتطلعات المتعلقة بالوقود" و"تمويل التحول في الطاقة: التوقعات والأولويات".

واختتم المنتدى فاعلياته بـ "اجتماع وكالة الأناضول للتقدير والتقييم".​​​​​​​

وفي كلمة بالاجتماع، قال مدير أخبار الطاقة بالأناضول أوغوزهان أوزصوي، إن أكثر من ألف شخصية شاركت في المنتدى. وأضاف أن المنتدى لعب دوراً مهماً في معالجة مستقبل قطاع الطاقة ودراسة الديناميكيات الإقليمية وتطوير الحوار على الساحة العالمية.