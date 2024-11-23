سياسة
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"مجزرة مروعة".. جيش الاحتلال يقصف مبنى سكنياً وسط مدينة بيروت بـ5 صواريخ
شنت إسرائيل، فجر اليوم السبت، غارة جوية على مبنى سكني وسط العاصمة اللبنانية بيروت، ما أدى إلى تدميره بالكامل وسقوط قتلى وجرحى.
"مجزرة مروعة".. جيش الاحتلال يقصف مبنى سكنياً وسط مدينة بيروت بـ5 صواريخ
صعّدت إسرائيل في غاراتها الجوية على لبنان بعد مغادرة المبعوث الأمريكي / صورة: AFP
23 نوفمبر 2024

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إن العاصمة اللبنانية "استفاقت على مجزرة مروّعة، إذ دمّر طيران العدوّ الإسرائيلي بالكامل مبنى سكنياً مؤلفاً من ثماني طوابق بخمسة صواريخ في شارع المأمون بمنطقة البسطة".

بدورها ذكرت قناة الجديد اللبنانية أن هجوماً إسرائيلياً استهدف مبنى سكنياً وسط بيروت، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.

وأفاد شهود عيان في أنحاء بيروت ومحيطها بسماع 3 انفجارات مدوية على الأقل.

وكانت الضاحية الجنوبية لبيروت، قد شهدت أمس الجمعة يوماً دامياً، إذ استهدفها جيش الاحتلال الإسرائيلي بسلسلة غارات عنيفة أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات.

ويأتي هذا التصعيد، بعد اختتام المبعوث الأمريكي، آموس هوكشتاين، زيارته لبيروت الأربعاء الماضي، إذ كان يتوسط في محاولة للتوصل إلى هدنة بين حزب الله وإسرائيل.

وعلى الرغم من المساعي الدولية لتهدئة الوضع، استمرت إسرائيل في استهداف مختلف مناطق لبنان الجنوبية والشرقية، عبر حملة جوية واسعة بدأتها في سبتمبر/أيلول 2023. كما استأنف جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات التوغل البري في المناطق الجنوبية اللبنانية نهاية الشهر الماضي.

وتتواصل الأزمة الإنسانية في لبنان، مع تزايد أعداد الضحايا نتيجة للغارات الإسرائيلية المستمرة، إذ تشير تقارير وزارة الصحة اللبنانية إلى مقتل 3583 شخصاً على الأقل في لبنان جراء القصف الإسرائيلي، منذ أن بدأ حزب الله وإسرائيل تبادل القصف في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وسط الحرب المستمرة في غزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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