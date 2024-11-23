سياسة
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رويترز: ترمب يدرس تعيين مدير مخابرات سابق مبعوثاً خاصاً لأوكرانيا
قالت أربعة مصادر مطّلعة على خطط انتقال السلطة لوكالة رويترز اليوم السبت "إن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب يدرس اختيار ريتشارد غرينيل الذي شغل منصب مدير المخابرات الوطنية خلال ولايته السابقة مبعوثاً خاصاً للصراع بين روسيا وأوكرانيا".
رويترز: ترمب يدرس تعيين مدير مخابرات سابق مبعوثاً خاصاً لأوكرانيا
السفير الأمريكي السابق لدى ألمانيا ريتشارد غرينيل / صورة: Reuters
23 نوفمبر 2024

ومن المتوقع أن يلعب غرينيل، الذي شغل منصب سفير ترمب في ألمانيا وكان أيضاً قائماً بأعمال مدير المخابرات الوطنية خلال فترة ترمب من 2017 إلى 2021، دوراً رئيسياً في جهود ترمب لوقف الحرب حال اختياره في نهاية المطاف لهذا المنصب، وفق رويترز.

ورغم أنه لا يوجد في الوقت الراهن مبعوث خاص معني بحل الصراع بين روسيا وأوكرانيا، فإن ترمب يفكر في إنشاء هذا الدور، وفقاً للمصادر الأربعة التي طلبت عدم الكشف عن هويتها. وكان ترمب تعهد خلال حملته الانتخابية بإنهاء الصراع سريعاً، رغم أنه لم يوضح كيف سيفعل ذلك.

وقالت المصادر لرويترز إن ترمب قد يقرر في نهاية المطاف عدم تعيين مبعوث خاص للصراع في أوكرانيا، رغم أنه يفكر جدياً في فعل ذلك. ولا يوجد ما يضمن أن يقبل غرينيل هذا المنصب.

وأشارت الوكالة إلى إن بعض مواقف غرينيل قد تؤدي إلى إثارة حفيظة زعماء أوكرانيا، فخلال مائدة مستديرة عقدتها وكالة بلومبرج في يوليو/تموز، دعا إلى إنشاء "مناطق ذاتية الحكم" كوسيلة لتسوية الصراع، الذي بدأ بعد اجتياح روسي لأراضٍ أوكرانية.

كما أشار إلى أنه لن يؤيد انضمام أوكرانيا إلى منظمة حلف شمال الأطلسي في المستقبل القريب، وهو الموقف الذي يتقاسمه مع العديد من حلفاء ترمب.

ويشير أنصار غرينيل إلى أنه يتمتع بمسيرة دبلوماسية طويلة ولديه معرفة عميقة بالشؤون الأوروبية. فبالإضافة إلى عمله سفيراً لدى ألمانيا، كان غرينيل أيضاً مبعوثاً رئاسياً خاصاً لمفاوضات السلام في صربيا وكوسوفو.

ورفضت كارولين ليفات، المتحدثة باسم فريق ترمب الانتقالي، التعليق، وقالت إن القرارات المتعلقة بموظفي إدارة الرئيس المنتخب "سوف يستمر في الإعلان عنها بنفسه عندما يتخذها"، فيما لم يستجب غرينيل على الفور لطلب التعليق.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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