من جانبها، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، بأن الطائرات الإسرائيلية استهدفت مبنى سكنياً في شارع المأمون بمنطقة البسطة وسط بيروت ودمرته بالكامل ما أدى إلى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى.

وفي وقت لاحق، قالت الوكالة إن "عملية رفع الأنقاض بشارع المأمون ما زالت مستمرة بعد أن استهدف الجيش الإسرائيلي مبنى مؤلفاً من 8 طوابق بقنابل خارقة للتحصينات"، وأضافت أن "القصف الإسرائيلي خلّف قتلى وجرحى وأضراراً جسيمة في الأبنية المجاورة".

كما استهدفت 4 غارات إسرائيلية، خلال الليلة الماضية، عدة مناطق بالضاحية الجنوبية، منها الغبيري ومحيطها، والشياح، وبئر العبد، ما أسفر عن تدمير مبانٍ سكنية، حسب الوكالة نفسها.

وأشارت الوكالة إلى "اندلاع حريق إثر اشتعال خزانات المازوت على خلفية استهداف غارة إسرائيلية مولدات كهربائية في شارع المصبغة بالشياح".

وفي غضون ذلك، أنذر جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح السبت، بالإخلاء "فوراً" لعدد من المباني بمنطقتي "الحدث" و"شويفات العمروسية" بالضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، تمهيداً لاستهدافها.

جاء ذلك في بيان لناطق جيش الاحتلال للإعلام العربي أفيخاي أدرعي، نشره على حسابه بمنصة "إكس"، وشمل الإنذار مباني بأحياء "الحدث وشويفات العمروسية".

وقال أدرعي: "عليكم إخلاء هذه المباني وتلك المجاورة لها، فوراً، والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر". وادعى أن المواطنين اللبنانيين في تلك الأحياء "موجودون قرب منشآت ومصالح تابعة لحزب الله"، وأوضح أن "الجيش سيعمل ضد تلك المناطق على المدى الزمني القريب".

ومنذ بدء العملية البرية الإسرائيلية جنوب لبنان مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وجّه جيش الاحتلال الإسرائيلي عشرات الإنذارات لأحياء الضاحية الجنوبية وعشرات القرى جنوب لبنان قبل قصفها وتدميرها، وتشهد عدة مناطق في لبنان حركة نزوح هرباً من الغارات الإسرائيلية المتواصلة.

وبعد اشتباكات مع فصائل في لبنان، أبرزها "حزب الله"، بدأت غداة شن إسرائيل إبادة جماعية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 أسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 148 ألف فلسطيني، وسّعت تل أبيب منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي نطاق الإبادة لتشمل معظم مناطق لبنان بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية، كما بدأت غزواً برياً في جنوبه.

وأسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان إجمالاً عن 3 آلاف و645 قتيلاً و15 ألفاً و355 جريحاً، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فضلاً عن نحو مليون و400 ألف نازح، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد 23 سبتمبر/أيلول الماضي، وفق رصد الأناضول لبيانات لبنانية رسمية معلنة حتى مساء الجمعة.