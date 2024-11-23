سياسة
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إعلام عبري: نتنياهو يعتزم إعلان غالانت "منشقاً" عن حزب الليكود
كشف موقع "واللا" العبري، اليوم السبت، عن أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يرصد تصرفات وزير الدفاع المُقال يوآف غالانت، تمهيداً للإعلان عن أنه "منشق" عن حزب الليكود الحاكم.
إعلام عبري: نتنياهو يعتزم إعلان غالانت "منشقاً" عن حزب الليكود
"واللا": نتنياهو يرصد تصرفات غالانت لإعلانه "منشقاً" عن حزب الليكود / صورة: AA
23 نوفمبر 2024

ونقل الموقع عن مصادر داخل الليكود الذي يتزعمه نتنياهو، أن الحزب ورئيس الوزراء نفسه يرصدان تصرفات غالانت، حتى يمكنهما الإعلان عن أنه "منشق" عن الحزب.

وأوضحت أن الليكود يراقب أنشطة وتصرفات غالانت في البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) ضد حكومة نتنياهو، تمهيداً لإعلان "انشقاقه"، وعدم ترشيحه للانتخابات البرلمانية المقبلة عن الحزب.

وأشارت المصادر إلى أنه منذ الإعلان عن إقالة غالانت من منصب وزير الدفاع في 5 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، و"الليكود" يراقب نشاطه وتصرفاته داخل الكنيست، بخاصة تصريحاته المناهضة لحكومة نتنياهو.

وعزت المصادر الهدف من وراء هذا الأمر إلى "محاولة جمع أدلة تثبت أن غالانت، يتصرف بشكل مستقل، تمهيداً لإعلان انشقاقه من الائتلاف، ما يعني معاقبة غالانت بعدم ترشحه للانتخابات المقبلة"، وأكدت أن "نتنياهو يريد إجبار غالانت على تقديم استقالته من الكنيست، حتى لا يصوّت ضده مستقبلاً".

و في 5 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أعلن نتنياهو إقالة غالانت من منصب وزير الدفاع، وتعيين يسرائيل كاتس بدلاً منه، بحجة خلافات كثيرة بينهما فيما يتعلق بالحرب التي تخوضها إسرائيل في قطاع غزة وجنوب لبنان.

وأوضح نتنياهو أنه توجد "أزمة ثقة" نشأت بمرور الوقت بينه وبين غالانت، لم تسمح لهما بإدارة طبيعية للحرب على قطاع غزة.

وترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 148 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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