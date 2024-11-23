سياسة
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أمين عام الناتو يلتقي ترمب في الولايات المتحدة
التقى الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، مارك روته، الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب في بالم بيتش بولاية فلوريدا، الجمعة، وفق ما أعلنته الناطقة باسم الناتو اليوم السبت.
أمين عام الناتو يلتقي ترمب في الولايات المتحدة
أمين عام حلف شمال الأطلسي مارك روته التقى ترمب في الولايات المتحدة. / صورة: AFP
23 نوفمبر 2024

وقالت الناطقة باسم الناتو فرح دخل الله في بيان مقتضب إن روته وترمب "ناقشا كل القضايا الأمنية العالمية التي تواجه حلف شمال الأطلسي".

وكان رئيس الوزراء الهولندي السابق أشار إلى رغبته في لقاء ترمب بعد يومين من فوز الجمهوري في الانتخابات الرئاسية في 5 نوفمبر/تشرين الثاني، وأكّد وقتها أنه يريد أن يبحث معه "التهديد" الذي يمثّله تعزيز العلاقات بين روسيا وكوريا الشمالية.

وقال في 7 نوفمبر/تشرين الثاني على هامش قمة للزعماء الأوروبيين في بودابست: "أنا أتطلع إلى الجلوس مع الرئيس ترمب للبحث في كيفية ضمان مواجهة هذا التهديد بشكل جماعي".

ومنذ ذاك يحذّر روته بصورة متواصلة من التقارب بين الصين وكوريا الشمالية وإيران، وهي ثلاث دول متهمة بمساعدة روسيا في حربها على أوكرانيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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