سياسة
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بعد استشهاد الصحفي وائل أبو قفة.. 189 صحفياً استشهدوا بغزة منذ 7 أكتوبر
أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، اليوم السبت، ارتفاع عدد شهداء الصحفيين بالقطاع إلى 189 صحفياً، جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بعد الإعلان عن استشهاد الصحفي وائل إبراهيم أبو قفة.
بعد استشهاد الصحفي وائل أبو قفة.. 189 صحفياً استشهدوا بغزة منذ 7 أكتوبر
تعمدت إسرائيل استهداف الصحفيين في غزة للتعتيم على جرائمها بحق الفلسطينيين / صورة: AA
23 نوفمبر 2024

وقال المكتب الحكومي في بيان: "ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 189 صحفياً وصحفية منذ بدء الإبادة الجماعية على غزة، بعد الإعلان عن استشهاد الصحفي والمحاضر الجامعي بقسم الصحافة والإعلام بالجامعة الإسلامية وائل إبراهيم أبو قفة".

وأدان المكتب الإعلامي الحكومي "استهداف وقتل واغتيال الاحتلال للصحفيين الفلسطينيين". وحمّل إسرائيل "كامل المسؤولية عن ارتكاب هذه الجريمة"، داعياً المجتمع الدولي للضغط "لوقف جريمة قتل واغتيال الصحفيين".

كما طالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية بـ"ردع الاحتلال وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة والضغط عليه لوقف جريمة الإبادة الجماعية".

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 148 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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