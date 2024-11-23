وقال المكتب الحكومي في بيان: "ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 189 صحفياً وصحفية منذ بدء الإبادة الجماعية على غزة، بعد الإعلان عن استشهاد الصحفي والمحاضر الجامعي بقسم الصحافة والإعلام بالجامعة الإسلامية وائل إبراهيم أبو قفة".

وأدان المكتب الإعلامي الحكومي "استهداف وقتل واغتيال الاحتلال للصحفيين الفلسطينيين". وحمّل إسرائيل "كامل المسؤولية عن ارتكاب هذه الجريمة"، داعياً المجتمع الدولي للضغط "لوقف جريمة قتل واغتيال الصحفيين".

كما طالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية بـ"ردع الاحتلال وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة والضغط عليه لوقف جريمة الإبادة الجماعية".

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 148 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.