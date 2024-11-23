وأشارت الوزارة في بيان إلى تحييد 6 إرهابيين في مناطق عمليتي "درع الفرات" و"نبع السلام" شمالي سوريا، كما أفادت بتحييد إرهابي في منطقة متينا شمالي العراق.

وشددت الوزارة على أنه "لا مفر للإرهابيين، أينما كانوا، من النهاية الحتمية التي تنتظرهم".

وتنفذ تركيا عمليات ضد تنظيم "PKK" الإرهابي الذي يستهدف قواتها ومواطنيها، وينشط بعدة دول بالمنطقة، بينها سوريا والعراق وإيران.

ويتخذ تنظيم "PKK" الإرهابي من جبال قنديل شمال العراق معقلاً له، وينشط في عديد من المدن والمناطق والأودية، ويشن منها هجمات على الداخل التركي.