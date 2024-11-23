وأفادت وزارة الصحة اللبنانية بأن الطيران الحربي الإسرائيلي أغار على منزل في بلدة شمسطار أسفرت في حصيلة غير نهائية عن سقوط 8 قتلى بينهم 4 أطفال، إضافة إلى 9 جرحى، بينهم 4 في حالة حرجة.

وأوضحت وكالة الأنباء اللبنانية أن من بين قتلى الغارة أمّاً وأطفالها الأربعة.

وجراء غارات أخرى عنيفة للطيران الحربي الإسرائيلي على قضاء بعلبك، أعلنت وزارة الصحة، في سلسلة بيانات، مقتل 5 أشخاص وإصابة 5 آخرين بينهم اثنان في حالة حرجة ببلدة بوداي، ومقتل شخص وإصابة اثنين ببلدة فلاوى، ومقتل شخص ببلدة بريتال.

وأضافت أن غارات إسرائيلية أخرى بالقضاء ذاته أسفرت عن إصابة 8 أشخاص ببلدة رأس العين، وإصابة 3 ببلدة حورتعلا.

وفي قضاء زحلة بمحافظة البقاع (شرق)، تسببت غارة للطيران الحربي الإسرائيلي على حارة الفيكاني بمنطقة البقاع الأوسط في مقتل شخص وإصابة اثنين، وفق بيان لوزارة الصحة.

ويأتي التصعيد على بعلبك في ظل تحركات تقول واشنطن إنها لإقرار مقترح أمريكي لوقف إطلاق النار بين الجانبين، غير أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال إن بلاده ستجري تلك المفاوضات "تحت النار".

وفي 31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، صعّد جيش الاحتلال عدوانه بشكل كبير على قضاء بعلبك بدعوى استهداف "بنية تحتية لحزب الله"، مما أدى إلى إيقاع مئات القتلى والجرحى.

وتعد بعلبك مدينة تاريخية تعود إلى نحو 3 آلاف عام، وهي مدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو. ويخشى مسؤولون لبنانيون تدمير الغارات الإسرائيلية معالم تاريخية فيها، بعدما ألحقت غارات سابقة بها أضراراً كبيرة.

تواصل المجازر في الجنوب

وفي الجنوب، وتحديداً في محافظة النبطية، قالت وزارة الصحة اللبنانية إن 5 أشخاص قُتلوا وأُصيب 3 آخرون، بينهم اثنان في حالة حرجة، جراء غارة شنها الطيران الحربي الإسرائيلي على بلدة رومين.

وذكرت الوزارة أن غارات أخرى عنيفة للطيران الإسرائيلي على قضاء النبطية، أسفرت عن 5 جرحى في بلدة ميفدون، و4 جرحى في بلدة زفتا، و3 جرحى بمدينة النبطية (مركز القضاء).

وفي القضاء ذاته، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بمقتل سودانيَّين اثنين جراء غارة شنتها مسيَّرة إسرائيلية على دراجة نارية على طريق ببلدة كفر رمان. وأوضحت أن القتيلين يعملان حراساً لأحد المنازل في المنطقة.

وفي قضاء مرجعيون بمحافظة النبطية، ذكرت وزارة الصحة اللبنانية أن شخصين أُصيبا جراء غارة شنتها مقاتلة إسرائيلية على بلدة دبين.

وفي محافظة الجنوب، ذكرت الوزارة أن غارة شنتها طائرة حربية إسرائيلية على مدينة صور أدت في حصيلة أولية إلى مقتل شخص وإصابة 16، بينهم 3 حالتهم حرجة.

وفجر السبت، شنت إسرائيل غارة جوية على مبنى سكني وسط العاصمة اللبنانية بيروت، مما أدى إلى تدميره بالكامل وسقوط قتلى وجرحى.

وبعد اشتباكات مع فصائل في لبنان، بينها حزب الله، بدأت عقب شنها حرب إبادة جماعية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وسعت إسرائيل منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي نطاق الإبادة لتشمل جُلّ مناطق لبنان بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية غير مسبوقة عنفاً وكثافة، كما بدأت غزواً برياً في جنوبه ضاربة عرض الحائط بالتحذيرات الدولية والقرارات الأممية.

وأسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان إجمالاً عن 3 آلاف و645 قتيلاً و15 ألفاً و355 جريحاً، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فضلاً عن نحو مليون و400 ألف نازح، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد 23 سبتمبر/أيلول الماضي، وفق رصد الأناضول بيانات لبنانية رسمية معلنة حتى مساء الجمعة.

ويرد حزب الله يومياً بصواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومستوطنات، وبينما تعلن إسرائيل جانباً من خسائرها البشرية والمادية، تفرض الرقابة العسكرية تعتيماً صارماً على معظم الخسائر، حسب مراقبين.