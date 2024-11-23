سياسة
3 دقيقة قراءة
نتيجة شح الوقود.. المكتب الحكومي بغزة: نحذر من انهيار كامل المنظومة الصحية
حذر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، مساء السبت، من أن أزمة الوقود الحادة بالقطاع تهدد المنظومة الصحية بأكملها. ودعا المكتب المجتمع الدولي للتدخل العاجل وإيجاد حل للأزمة. جاء ذلك في تصريح لمدير عام المكتب الإعلامي الحكومي إسماعيل الثوابتة، للأناضول.
نتيجة شح الوقود.. المكتب الحكومي بغزة: نحذر من انهيار كامل المنظومة الصحية
مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة (وفا) / Others
23 نوفمبر 2024

وقال الثوابتة: "أطلقنا نداءً عاجلاً وتحذيراً للمجتمع الدولي والمنظمات الدولية والإنسانية والأممية، وكذلك إلى جميع دول العالم، للتدخل العاجل وإيجاد حل لأزمة شح الوقود اللازم لتشغيل المستشفيات ومحطات توليد الأكسجين وثلاجات حفظ الأدوية".

وأضاف أن "كل المرافق الصحية التي لا تزال تعمل في قطاع غزة، تواجه تحديات قاسية بسبب نقص الوقود، ما دفعها إلى اتخاذ إجراءات تقشفية صارمة لتوزيع كميات محدودة جداً على بعض المستشفيات التي لا تزال تقدم خدماتها في ظل هذا الوضع الكارثي".

وتابع الثوابتة، أن "جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل سياساته العدائية من خلال منع إدخال الوقود إلى المستشفيات المتبقية". واعتبر ذلك محاولة ممنهجة لإسقاط المنظومة الصحية بأكملها وحرق ما تبقى من المرافق الطبية في القطاع.

وأكد أن الاحتلال مستمر في ارتكاب جرائمه، ما تسبب في إغلاق عديد من أقسام المستشفيات نتيجة عدم توافر الوقود اللازم لتشغيلها.

وجدد الثوابتة، مناشدته المؤسسات الدولية المعنية، والمنظمات الإنسانية والأممية، وكذلك المجتمع الدولي، "لممارسة ضغوط على الاحتلال الإسرائيلي لفتح المعابر فوراً، والسماح بتوريد الوقود إلى جميع مستشفيات قطاع غزة دون استثناء".

وحذر من أن استمرار هذه الأزمة "سيؤدي إلى كارثة إنسانية وصحية غير مسبوقة". كما دعا العالم إلى تحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية لإنقاذ المنظومة الصحية في غزة قبل فوات الأوان.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 148 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

والخميس، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتَي اعتقال دوليتين بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الإبادة في غزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us