سياسة
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غداة مقتل مدير مستشفى بلبنان.. مسيرات إسرائيلية تقتل مسعفَين وتصيب 4 في صور
لاحقت مُسيرات إسرائيلية السبت، مسعفين بقضاء صور جنوبي لبنان، قبل أن تقتل 2 منهم وتصيب 4، غداة مقتل علي ركان علام، مدير مستشفى دار الأمل الجامعي (خاص) و6 من العاملين بالمستشفى بغارة شنتها طائرة حربية إسرائيلية على منزله ببلدة دورس في بعلبك شرقي لبنان.
غداة مقتل مدير مستشفى بلبنان.. مسيرات إسرائيلية تقتل مسعفَين وتصيب 4 في صور
لبنان.. مسيرات إسرائيلية تقتل مسعفين اثنين وتصيب 4 في صور / صورة: AA
23 نوفمبر 2024

وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن "مسيرة إسرائيلية استهدفت، السبت، فريقاً إسعافياً خلال توجهه إلى بلدة عين بعال التابعة لقضاء صور لإتمام عمله الإنقاذ".

وأضافت: "لدى مسارعة فريق إسعافي ثانٍ لإنقاذ المصابين من الفريق الأول، لاحقته أيضاً مسيرة إسرائيلية واستهدفته، ما أدى إلى سقوط شهيدين وإصابة أربعة بجروح من كلا الفريقين".

وأدانت الوزارة بـ"أشد العبارات هذا الاستهتار الفظيع بالعمل الإنقاذي الإنساني الذي يتحول إلى عمل استشهادي ومخاطرة كبرى في ظل إصرار العدو الإسرائيلي على انتهاك القوانين الإنسانية الدولية التي من المفترض أن تقدم الحماية للعاملين الصحيين في زمن الحروب والنزاعات".

وكررت الوزارة مطالبة المجتمع الدولي بـ"موقف حازم حيال انتهاك (جيش الاحتلال الإسرائيلي) القوانين الدولية وتجاوزها من دون أي رادع".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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