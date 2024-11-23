وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن "مسيرة إسرائيلية استهدفت، السبت، فريقاً إسعافياً خلال توجهه إلى بلدة عين بعال التابعة لقضاء صور لإتمام عمله الإنقاذ".

وأضافت: "لدى مسارعة فريق إسعافي ثانٍ لإنقاذ المصابين من الفريق الأول، لاحقته أيضاً مسيرة إسرائيلية واستهدفته، ما أدى إلى سقوط شهيدين وإصابة أربعة بجروح من كلا الفريقين".

وأدانت الوزارة بـ"أشد العبارات هذا الاستهتار الفظيع بالعمل الإنقاذي الإنساني الذي يتحول إلى عمل استشهادي ومخاطرة كبرى في ظل إصرار العدو الإسرائيلي على انتهاك القوانين الإنسانية الدولية التي من المفترض أن تقدم الحماية للعاملين الصحيين في زمن الحروب والنزاعات".

وكررت الوزارة مطالبة المجتمع الدولي بـ"موقف حازم حيال انتهاك (جيش الاحتلال الإسرائيلي) القوانين الدولية وتجاوزها من دون أي رادع".