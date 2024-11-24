جاء ذلك في بيان لمتحدث الحكومة محمد المومني، تعليقاً على حادثة إطلاق شخص "خارج على القانون" النار على دورية تابعة للأمن العام وإصابته 3 من عناصره، قبل أن يجري الاشتباك معه وقتله.

وقال المومني: "حادثة إطلاق النار التي جرت اليوم (الأحد) في منطقة الرابية، تعد اعتداء إرهابياً على قوات الأمن العام التي تؤدي واجبها"، وشدد على أن "استقرار الأردن وأمنه خط أحمر، ولن يسمح لأي كان بالعبث به".

وأكد متحدث الحكومة أن "المساس بأمن الوطن والاعتداء على رجال الأمن العام سيقابل بحزم لا هوادة فيه وقوة القانون، وسينال أي مجرم يحاول فعل ذلك القصاص العادل".

ولفت إلى أن "الاعتداءات التي جرت اليوم من الخارجين على القانون مرفوضة ومدانة من كل أردني شريف".

وأوضح المومني أن "التحقيقات مستمرة حول الحدث الإرهابي الآثم، لمعرفة التفاصيل والارتباطات كافة وإجراء المقتضيات الأمنية والقانونية بموجبها".

وأعلنت مديرية الأمن العام الأردني، فجر اليوم الأحد، مقتل شخص أطلق النار على دورية تابعة للأمن العام بمنطقة الرابية، قرب سفارة إسرائيل، وأصاب 3 من عناصره.

وذكر البيان أن المديرية (تابعة لوزارة الداخلية) "تعاملت فجر اليوم الأحد مع حادثة إطلاق عيارات نارية تجاه إحدى الدوريات العاملة في منطقة الرابية في العاصمة عمان".

وقالت: "إن شخصاً أطلق النار على دورية عاملة في المنطقة، إذ تحركت قوة أمنية إلى الموقع وحددت موقع مطلق النار الذي حاول الفرار".

وبيّنت أنه "جرى مطاردته ومحاصرته فبادر إلى إطلاق العيارات النارية باتجاه القوة الأمنية، والتي طبقت بدورها قواعد الاشتباك ما أسفر عن مقتل الجاني (لم تحدد هويته)".

وأردفت بالقول: "أصيب في أثناء العملية 3 من رجال الأمن العام وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج وحالتهم العامة متوسطة، فيما بوشرت التحقيقات".

ويأتي البيان بعد الإعلان عن سماع إطلاق نار قرب سفارة إسرائيل، وانتشار أمني كثيف في محيطها.

وسبق أن شهد محيط سفارة إسرائيل لدى الأردن مظاهرات شعبية غاضبة ومحاولات لاقتحامها على خلفية حرب الإبادة التي تنفذها إسرائيل في قطاع غزة.

وبدعم أمريكي مطلق، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت أكثر من 148 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.