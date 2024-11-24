سياسة
2 دقيقة قراءة
غزة.. إصابة مدير مستشفى "كمال عدوان" وعدد من الكادر الطبي باستهداف إسرائيلي
أُصيب مدير مستشفى كمال عدوان، الطبيب حسام أبو صفية، مساء السبت، في استهداف من الطائرات المسيّرة الإسرائيلية للمستشفى في مشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.
غزة.. إصابة مدير مستشفى "كمال عدوان" وعدد من الكادر الطبي باستهداف إسرائيلي
مدير مستشفى كمال عدوان الدكتور حسام أبو صفية / Others
24 نوفمبر 2024

وأفاد مصدر طبي لوكالة الأناضول، بأن الطبيب أبو صفية يتلقى حالياً الرعاية الطبية من الكادر الطبي في المستشفى، ويجري تقييم حالته الصحية والتعامل معها.

وأضاف المصدر أن الطائرات المسيّرة من نوع "كواد كابتر" ألقت عدة قنابل على المستشفى ما تسبب في إصابة الطبيب أبو صفية وعدد من الكادر الطبي.

وتأتي هذه الحادثة في ظل تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية على مستشفيات شمال قطاع غزة، وخاصة مستشفى "كمال عدوان" إذ استهدفت الطائرات المُسيّرة المستشفى عدة مرات، واستهداف المناطق المحيطة به، ما فاقم الأوضاع الإنسانية والطبية.

والجمعة، أصيب 12 شخصاً، بينهم أطباء وممرضون وإداريون من كادر مستشفى "كمال عدوان"، إثر قصف إسرائيلي استهدف مرافق المستشفى واستمر على مدار ساعات.

وفي 5 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي اجتياحاً برياً شمال قطاع غزة بذريعة "منع حركة حماس من استعادة قوتها في المنطقة".

بينما يقول فلسطينيون إن إسرائيل ترغب في احتلال شمال القطاع وتحويله إلى منطقة عازلة بعد تهجير سكانه، تحت وطأة قصف دموي متواصل وحصار مشدد يمنع إدخال الغذاء والماء والأدوية.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت أكثر من 148 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us