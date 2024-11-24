كانت رولينز، وهي محامية، تشغل منصب مديرة مجلس السياسة الداخلية بالبيت الأبيض في نهاية فترة ولاية ترمب الأولى، قبل أن تؤسس AFPI عام 2021 مع شخصيتين أخريين مقربتين من المرشح الجمهوري هما لاري كودلو وليندا مكماهون التي رُشحت لتولي حقيبة التعليم.

وقال ترمب في بيان إن "التزام بروك (رولينز) تجاه المزارعين الأمريكيين ومن أجل الدفاع عن الاكتفاء الغذائي الذاتي للولايات المتحدة وإعادة تنشيط المدن الصغيرة التي تعتمد على الزراعة، هو أمر لا مثيل له"، وأضاف "ستكون مهمتها حماية مزارعينا، العمود الفقري لبلدنا".

وكان يُنظر إلى وزيرة الزراعة الجديدة على أنها مرشحة محتملة لتتبوأ منصب كبيرة موظفي البيت الأبيض قبل أن يعهد ترمب بهذا المنصب في نهاية المطاف إلى سوزي وايلز.

وأمس الجمعة، أعلن ترمب ترشيحات جديدة لأربعة مناصب قيادية في إدارته المقبلة التي ستتسلم السلطة في 20 يناير/كانون الثاني المقبل.

وشملت الترشيحات اختيار الجراح والكاتب، مارتن مكاري، لتولي رئاسة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، والطبيب والعضو السابق في مجلس النواب، ديف ويلدون، لتولي منصب مدير مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC).

كما رشح ترمب عضوة الكونغرس، لوري تشافيز-دي ريمر، من ولاية أوريغون، لتولي منصب وزيرة العمل. ولاعب اتحاد كرة القدم الأمريكي السابق، سكوت تيرنر، ليشغل منصب وزير الإسكان والتنمية الحضرية.

وبهذا يكون ترمب أكمل اختيار الشخصيات في حكومته وسيكون قادراً الآن على التركيز على المناصب الرئيسية في الإدارة الفدرالية، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.