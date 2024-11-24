وقال أردوغان في منشور على منصة إكس: "أهنئ المعلمين بحلول يومهم، وهم متطوعون يجمعون بين العلم والحكمة وانضباط القلوب، وهم جسور تنقل قيم أمتنا إلى المستقبل".

وأعرب الرئيس التركي عن امتنانه "للمعلمين الذين ينقلون العلم إلى الطلاب بكل جد وإخلاص داخل وخارج البلاد".

كما تذكر الرئيس التركي جميع الأساتذة والمعلمين الراحلين بالرحمة، وبخاصة "الذين استشهدوا في أثناء أداء واجبهم ورحلوا في كوارث وحوادث".

وأردف أردوغان: "أحيي برحمة ذكرى الشهداء شيناي أيبوكي يالشين ونجم الدين يلماز وغيرهم من معلمينا الأبطال، الذين نحتفظ بذكرياتهم الثمينة دائماً في قلوبنا".

واختتم الرئيس التركي المنشور قائلاً: "أتمنى الصحة والعمر الطويل لمعلمينا الذين سيتقاعدون اليوم بعد قيامهم بواجباتهم تجاه وطننا وأمتنا وأبنائنا".

وتحيي تركيا يوم المعلم في 24 نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام، وهو بمثابة إحياء لذكرى توقيع التوصية المشتركة الصادرة عن منظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في عام 1966 والمتعلقة بأوضاع المعلمين.