وقال النادي إن من بين المعتقلين أسرى سابقين، موضحاً أن عمليات الاعتقال توزعت على محافظات الخليل (جنوب) وجنين ونابلس وطولكرم (شمال) وأريحا (شرق)، وفق البيان.

ورافق عمليات الاعتقال "اعتداءات وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير في منازل المواطنين"، حسب نادي الأسير.

ووفق النادي فإن "عدد حالات الاعتقال منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء شعبنا بلغ أكثر من 11 ألفاً و800 مواطن من الضفة، بما فيها القدس (...) دون غزة، التي تقدر أعدادهم بالآلاف".

وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) قالت من جهتها إن قوات الاحتلال الإسرائيلي استولت اليوم الأحد على منزل في قرية المغير شمال شرق رام الله، وحولته إلى ثكنة عسكرية.

وأضافت أن قوات الاحتلال تواصل اقتحام البلدة منذ ساعات مساء أمس، وحولت منزلاً فلسطينياً في البلدة إلى ثكنة عسكرية، ورفعت علم الاحتلال على سطحه، وتابعت الوكالة أن تلك القوات تنفذ عمليات تحقيق ميداني لعشرات الفلسطينيين وسط مداهمة وتفتيش عدد من المنازل.

وأفادت أنه وفي وقت لاحق اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة فلسطينيين عقب دهم وتفتيش منازل في القرية.

وفي محافظة الخليل جنوبي الضفة داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي أيضاً اليوم عدة بلدات، وأفادت مصادر أمنية لوفا بأن قوات الاحتلال داهمت قرية الطبقة جنوب الخليل وفرضت إغلاقاً على الطرق المؤدية إليها.

كما شددت قوات الاحتلال إغلاقها لمداخل بلدات ومخيمات محافظة الخليل ومداخل مدينة الخليل بالبوابات الحديدية، وشددت إجراءاتها في البلدة القديمة وعلى الحواجز العسكرية، وعاقت وصول طلاب مدرسة قرطبة في تل الرميدة وسط الخليل قبل السماح لهم بالمرور.

وفي سياق متصل أخطرت سلطات الاحتلال ظهر اليوم الأحد بهدم منازل في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة، وقالت مصادر لوفا إنّ طواقم بلدية الاحتلال اقتحمت منذ الصباح حي البستان، ووزعت إخطارات هدم، وصوّرت المنشآت والطرقات في الحي.

كما اقتحمت طواقم بلدية الاحتلال بتعزيزات عسكرية حي عين اللوزة ببلدة سلوان، وعلّقت أوامر مراجعات على عدة منازل.

وخلال الأسابيع الأخيرة نفذت بلدية الاحتلال عمليات هدم في حي البستان، الذي يتهدده خطر الهدم بالكامل لصالح ما يسمى "حديقة الملك".

وتضرر أكثر من 40 ألف مواطن مقدسي من عمليات الهدم التي نفذتها سلطات الاحتلال في المدينة منذ بدء العدوان على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وفي سياق الاقتحامات نفذ عشرات المستعمرين اليوم الأحد عمليات اقتحام لباحات المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي. وأفاد شهود عيان لوفا بأن 144 مستعمراً اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوساً تلمودية، بحماية قوات الاحتلال.

وبموازاة حرب الإبادة في قطاع غزة، وسّع جيش الاحتلال عملياته، كما صعّد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر إجمالاً عن 795 قتيلاً، ونحو 6 آلاف و450 جريحاً، وفق معطيات رسمية فلسطينية.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت نحو 148 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.