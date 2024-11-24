وحسب بيان لوزارة الدفاع التركية، فإن طاقم الفرقاطة التركي قدم معلومات للوفد حول إمكانياتها وقدراتها.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، صدق البرلمان التركي على مذكرة رئاسية لتمديد عمل القوات التركية العاملة ضمن قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في لبنان "اليونيفيل" لعام إضافي.

وتتضمن المذكرة الرئاسية تمديد فترة مهام القوات التركية في لبنان اعتباراً من 31 أكتوبر/تشرين الأول 2024.

وفي أغسطس/آب 2006 أصدر مجلس الأمن القرار 1701 الذي وقف 33 يوماً من المعارك بين إسرائيل وحزب الله بما عُرف بـ"حرب تموز"، ونص على نشر 15 ألف جندي لقوات حفظ السلام الدولية "اليونيفيل" على الحدود المشتركة.