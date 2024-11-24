سياسة
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لبنان.. قائد المهام البحرية في يونيفيل يزور الفرقاطة التركية TCG KINALIADA
أجرى الأميرال ريتشارد كيتسن، قائد مجموعة المهام البحرية بقوة الأمم المتحدة المؤقتة بلبنان (يونيفيل) والوفد المرافق له، اليوم الأحد، زيارة للفرقاطة التركية TCG KINALIADA، قبالة سواحل لبنان.
لبنان.. قائد المهام البحرية في يونيفيل يزور الفرقاطة التركية TCG KINALIADA
قائد مجموعة المهام البحرية في قوة الأمم المتحدة المؤقتة بلبنان يزور الفرقاطة التركية KINALIADA / صورة: وزارة الدفاع التركية
24 نوفمبر 2024

وحسب بيان لوزارة الدفاع التركية، فإن طاقم الفرقاطة التركي قدم معلومات للوفد حول إمكانياتها وقدراتها.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، صدق البرلمان التركي على مذكرة رئاسية لتمديد عمل القوات التركية العاملة ضمن قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في لبنان "اليونيفيل" لعام إضافي.

وتتضمن المذكرة الرئاسية تمديد فترة مهام القوات التركية في لبنان اعتباراً من 31 أكتوبر/تشرين الأول 2024.

وفي أغسطس/آب 2006 أصدر مجلس الأمن القرار 1701 الذي وقف 33 يوماً من المعارك بين إسرائيل وحزب الله بما عُرف بـ"حرب تموز"، ونص على نشر 15 ألف جندي لقوات حفظ السلام الدولية "اليونيفيل" على الحدود المشتركة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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