وقالت القسام، في بيان، إن مقاتليها تمكنوا "من الاشتباك مع قوة صهيونية راجلة قوامها 10 جنود من المسافة صفر وإيقاعهم بين قتيل وجريح في شارع الجامعة بحي الجنينة شرقي مدينة رفح".

وفي بيان آخر، ذكرت أن مقاتليها تمكنوا "من استهداف آلية عسكرية بقذيفة الياسين 105 شمال برج عوض في رفح".

وحتى الساعة 15:25 (ت.غ)، لم يصدر عن جيش الاحتلال الإسرائيلي تعليق على ما أورده بيان "كتائب القسام".

وبدأت إسرائيل عملية عسكرية برفح في 6 مايو/أيار الماضي، وسيطرت على معبر المدينة رغم التحذيرات الدولية من العواقب الإنسانية الكارثية لذلك. وتسببت العملية في تهجير مئات آلاف الفلسطينيين من المدينة، التي كان يوجد بها نحو 1.5 مليون، بينهم نحو 1.4 مليون نازح.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 149 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.