سياسة
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من المسافة صفر.. القسام توقع قوة من 10 جنود بين قتيل وجريح في اشتباكات برفح
أعلنت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الأحد، اشتباكها "من المسافة صفر" مع قوة إسرائيلية مكونة من 10 جنود وإيقاعهم "قتلى وجرحى" بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.
من المسافة صفر.. القسام توقع قوة من 10 جنود بين قتيل وجريح في اشتباكات برفح
كتائب القسام تعلن الاشتباك مع قوة إسرائيلية برفح جنوبي غزة وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح - أرشيفية / صورة: Reuters / صورة: وسائل التواصل
24 نوفمبر 2024

وقالت القسام، في بيان، إن مقاتليها تمكنوا "من الاشتباك مع قوة صهيونية راجلة قوامها 10 جنود من المسافة صفر وإيقاعهم بين قتيل وجريح في شارع الجامعة بحي الجنينة شرقي مدينة رفح".

وفي بيان آخر، ذكرت أن مقاتليها تمكنوا "من استهداف آلية عسكرية بقذيفة الياسين 105 شمال برج عوض في رفح".

وحتى الساعة 15:25 (ت.غ)، لم يصدر عن جيش الاحتلال الإسرائيلي تعليق على ما أورده بيان "كتائب القسام".

وبدأت إسرائيل عملية عسكرية برفح في 6 مايو/أيار الماضي، وسيطرت على معبر المدينة رغم التحذيرات الدولية من العواقب الإنسانية الكارثية لذلك. وتسببت العملية في تهجير مئات آلاف الفلسطينيين من المدينة، التي كان يوجد بها نحو 1.5 مليون، بينهم نحو 1.4 مليون نازح.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 149 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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