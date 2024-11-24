وقال عبد العاطي في مؤتمر صحفي بالكويت إنه تحدث مع وزير خارجية الكويت عن الأوضاع "الكارثية" في البحر الأحمر والتصعيد الحالي، الذي يؤثر في حركة الملاحة الدولية، مشيراً إلى التراجع الكبير في عائدات قناة السويس نتيجة هذا التصعيد الذي وصفه بـ"غير المقبول".

وأضاف أن مزيداً من "العسكرة" في وضع منطقة البحر الأحمر "يحدث ضرراً بالغاً"، ليس فقط بالتجارة العالمية، ولكن أيضاً بالاقتصاد المصري.

وقال: "إذا وجدت جدية لمنع التصعيد، فلا بد من معالجة جذور المشكلة، وهي بطبيعة الحال العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة، وأيضا على لبنان، حتى لا نعطي الذريعة لأي طرف".

وأكد أن "الاستقرار أمر هام جداً ولن يتحقق إلا بمعالجة جذور المشكلة ووقف هذا العدوان الغاشم".

والأربعاء، أكد صندوق النقد الدولي في بيان أن توترات البحر الأحمر أفقدت مصر 70% من إيرادات قناة السويس التي تعد مصدراً رئيساً للعملة الأجنبية للبلاد.

وتضامناً مع غزة التي تتعرض لإبادة إسرائيلية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تهاجم جماعة الحوثي في اليمن، بصواريخ ومسيّرات، سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر، ما دفع سفناً عديدة إلى عدم المرور من قناة السويس وتفضيل استخدام مسار رأس الرجاء الصالح رغم ارتفاع التكلفة.

ومنذ مطلع العام الجاري، يشن تحالف تقوده الولايات المتحدة غارات يقول إنها تستهدف "مواقع للحوثيين" في مناطق مختلفة من اليمن رداً على هجماتها البحرية، وهو ما يقابَل برد من الجماعة من حين إلى آخر.