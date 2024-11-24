وقالت وسائل إعلام عبرية اليوم الاثنين إن الاجتماع الأمني برئاسة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بشأن لبنان الليلة الماضية انتهى والموقف إيجابي.

ونقلت القناة 13 العبرية عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله إن الاجتماع الأمني انتهى دون اتخاذ قرارات نهائية بسبب عدم القدرة على التوصل لحلول لقضايا حرجة تعيق التوصل الى اتفاق نهائي على حد تعبيره، ولكنه أضاف أن اتجاه محادثات التسوية إيجابي.

وقالت وسائل اعلام عبرية إن تلك المشاورات الأمنية مهمة جداً ولا تزال التقديرات الإسرائيلية ترجح إمكانية التوصل لتفاهمات خلال هذا الأسبوع، فيما نقلت هيئة البث العبرية عن مصدر إسرائيلي أن تل أبيب حصلت على ضمانات من واشنطن بحرية العمل في لبنان في حال انتهاك الاتفاق.

وقالت القناة 14 العبرية إن نتنياهو يفضل الذهاب لتسوية مع لبنان مع التزام أميركي بالسماح لإسرائيل بالرد على أي خروقات. وأشارت القناة إلى أن نتنياهو يتخوف من خطوات أميركية أحادية الجانب بشأن أي تسوية في نهاية عهد الرئيس الاميركي جو بايدن.

ونقلت هيئة البث العبرية عن مصدر مطلع أن واشنطن تنتظر إجابات وتحديثات من الأطراف وحل قضايا صغيرة تحتاج تسوية، ونفى ما تحدثت به صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية عن إعطاء إسرائيل الضوء الأخضر للتوصل إلى تسوية مع لبنان. وكانت الصحيفة نقلت عن مسؤولين إسرائيليين أن الخلافات بشأن مقترح وقف إطلاق النار في لبنان ليست جوهرية، ويمكن التوصل إلى اتفاق في غضون أيام قليلة.

وفي السياق، نقلت القناة 14 العبرية، عن مسؤول إسرائيلي وصفته بالبارز لم تسمه، قوله إن إسرائيل في طريقها لوقف الحرب في لبنان، ومن المتوقع أن يحدث هذا خلال الأيام القليلة المقبلة، وأشار المسؤول إلى أن الاتفاق سيوقع أمام الأميركيين، وسيكون مؤقتاً قبل الانتقال إلى اتفاق دائم مع لبنان.

وتأتي هذه التطورات وسط تأكيد مصادر إسرائيلية أن المبعوث الأميركي هدد بالانسحاب من الوساطة مع لبنان إذا لم يكن هناك اتفاق في غضون أيام. وأوضح هوكشتاين للمسؤولين الإسرائيليين أن التفاهمات مع لبنان جاهزة، مما يجعل الكرة في ملعب إسرائيل.