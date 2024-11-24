سياسة
3 دقيقة قراءة
انتهاء اجتماع نتنياهو بشأن لبنان "بموقف إيجابي" وأنباء عن اتفاق وشيك
نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أميركي قوله إن "اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان يقترب ولا يزال هناك بعض العمل يتعين القيام به".
انتهاء اجتماع نتنياهو بشأن لبنان "بموقف إيجابي" وأنباء عن اتفاق وشيك
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو / صورة: Reuters
24 نوفمبر 2024

وقالت وسائل إعلام عبرية اليوم الاثنين إن الاجتماع الأمني برئاسة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بشأن لبنان الليلة الماضية انتهى والموقف إيجابي.

ونقلت القناة 13 العبرية عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله إن الاجتماع الأمني انتهى دون اتخاذ قرارات نهائية بسبب عدم القدرة على التوصل لحلول لقضايا حرجة تعيق التوصل الى اتفاق نهائي على حد تعبيره، ولكنه أضاف أن اتجاه محادثات التسوية إيجابي.

وقالت وسائل اعلام عبرية إن تلك المشاورات الأمنية مهمة جداً ولا تزال التقديرات الإسرائيلية ترجح إمكانية التوصل لتفاهمات خلال هذا الأسبوع، فيما نقلت هيئة البث العبرية عن مصدر إسرائيلي أن تل أبيب حصلت على ضمانات من واشنطن بحرية العمل في لبنان في حال انتهاك الاتفاق.

وقالت القناة 14 العبرية إن نتنياهو يفضل الذهاب لتسوية مع لبنان مع التزام أميركي بالسماح لإسرائيل بالرد على أي خروقات. وأشارت القناة إلى أن نتنياهو يتخوف من خطوات أميركية أحادية الجانب بشأن أي تسوية في نهاية عهد الرئيس الاميركي جو بايدن.

ونقلت هيئة البث العبرية عن مصدر مطلع أن واشنطن تنتظر إجابات وتحديثات من الأطراف وحل قضايا صغيرة تحتاج تسوية، ونفى ما تحدثت به صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية عن إعطاء إسرائيل الضوء الأخضر للتوصل إلى تسوية مع لبنان. وكانت الصحيفة نقلت عن مسؤولين إسرائيليين أن الخلافات بشأن مقترح وقف إطلاق النار في لبنان ليست جوهرية، ويمكن التوصل إلى اتفاق في غضون أيام قليلة.

وفي السياق، نقلت القناة 14 العبرية، عن مسؤول إسرائيلي وصفته بالبارز لم تسمه، قوله إن إسرائيل في طريقها لوقف الحرب في لبنان، ومن المتوقع أن يحدث هذا خلال الأيام القليلة المقبلة، وأشار المسؤول إلى أن الاتفاق سيوقع أمام الأميركيين، وسيكون مؤقتاً قبل الانتقال إلى اتفاق دائم مع لبنان.

وتأتي هذه التطورات وسط تأكيد مصادر إسرائيلية أن المبعوث الأميركي هدد بالانسحاب من الوساطة مع لبنان إذا لم يكن هناك اتفاق في غضون أيام. وأوضح هوكشتاين للمسؤولين الإسرائيليين أن التفاهمات مع لبنان جاهزة، مما يجعل الكرة في ملعب إسرائيل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us