سياسة
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كييف تتصدى لـ73 طائرة مسيّرة أطلقتها موسكو على أهداف مختلفة وتُسقط 50 منها
قال رئيس بلدية العاصمة الأوكرانية كييف ورئيس إدارتها العسكرية إن الدفاعات الجوية تصدت لهجوم روسي جديد بطائرات مسيّرة في وقت متأخر من مساء الأحد.
كييف تتصدى لـ73 طائرة مسيّرة أطلقتها موسكو على أهداف مختلفة وتُسقط 50 منها
 كييف تتصدى لـ73 طائرة مسيّرة أطلقتها موسكو على أهداف مختلفة وتُسقط 50 منها / صورة: AFP
25 نوفمبر 2024

وقال رئيس البلدية فيتالي كليتشكو عبر تطبيق تيليغرام "الدفاعات الجوية تصدت لهجوم. كييف تتعرض مرة أخرى لهجوم من العدو بطائرات مسيّرة".

من جانبه، أفاد الجيش الأوكراني بأن الدفاعات الجوية أسقطت في وقت سابق 50 من 73 طائرة مسيّرة روسية أُطلقت على أهداف مختلفة ليل السبت.

وفي وقت سابق الأحد، كشف جهاز الاستخبارات الأوكراني عن حطام أورد أنه يعود الى صاروخ بالستي روسي جديد، أطلق عليه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اسم أوريشنيك، واستخدمته موسكو الخميس لأول مرة منذ بدء الحرب لقصف مصنع عسكري في وسط أوكرانيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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