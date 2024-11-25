وانخفض العائد على سندات الخزانة لأجل عشرة أعوام إلى 4.351% من 4.412% يوم الجمعة الماضي بعد ترحيب سوق السندات باختيار ترمب لسكوت بسنت وزيراً للخزانة.

وانخفض مؤشر الدولار في أحدث معاملاته 0.5 بالمئة إلى 106.950 بعد بلوغ أعلى مستوى له في عامين عند 108.090 يوم الجمعة.

وتراجع الدولار 4% مقابل الين إلى 154.18 ين وابتعد أكثر عن أعلى مستوى سجله في الآونة الأخيرة عند 156.76 ين.

وارتفع اليورو 0.7% إلى 1.0496 دولار مبتعداً عن أعلى مستوى في عامين عند 1.0332 دولار، ولامس الجنيه الإسترليني أدنى مستوى في ستة أسابيع يوم الجمعة عند 1.2484 دولار.

وارتفع في المعاملات المبكرة اليوم الاثنين 0.4% إلى 1.2591 دولار. لكنه ظل أدنى من أعلى بقليل من أعلى مستوى بلغه في الأسبوع الماضي عند 1.2714 دولار.

بيتكوين بقيمة 98 ألف دولار

في السياق، انخفضت بيتكوين 1.2% إلى 98208 دولارات بعد الإقبال على جني الأرباح.

وزادت قيمة بيتكوين بنحو 45% منذ فوز ترمب في الانتخابات التي أُجريت في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، التي شهدت أيضاً انتخاب عدد كبير من المشرعين المؤيدين للعملات المشفرة في الكونغرس.

وارتفعت قيمة بيتكوين بنحو 130% هذا العام وحده. وأعلن ترمب تأييده الأصول الرقمية خلال حملته الانتخابية، ووعد بجعل الولايات المتحدة "عاصمة العملات المشفرة على مستوى العالم" وتجميع مخزون وطني من عملات بيتكوين.

والجمعة الماضية، لامست عملة بيتكوين مستوى قياسياً مرتفعاً ودنت بقوة من مستوى 100 ألف دولار، وذلك في صعود خيالي للعملة المشفرة وسط توقعات بتوفير بيئة تنظيمية مواتية بقدر أكبر في ظل إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب.

وكانت مكاسب العملة المشفرة أكثر تحفظاً الجمعة. فبعد أن لامست مستوى قياسياً جديداً أعلى من 99800 دولار، تراجعت قليلاً ليجري تداولها عند ارتفاع بلغ 1.33% بنحو 99383 دولارا.

ومع ذلك، بدا الزخم لتحقيق مزيد من الأرباح قوياً، إذ تتجه العملة لتحقيق مكاسب أسبوعية تزيد على 10% للأسبوع الثالث. كما أنها في طريقها لتحقيق أفضل أداء شهري منذ فبراير/شباط الماضي.

وأدى ارتفاع قيمة بيتكوين إلى جعلها واحدة من أكبر الفائزين في ما تسمى بالتداولات المراهنة على سياسات ترمب، ويبدو أن العملة المشفرة أصبحت على أعتاب القبول لدى التيار الغالب منذ بدء طرحها قبل 16 عاماً.