سياسة
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رغم مذكرة الاعتقال الدولية.. إعلام عبري: غالانت يعتزم السفر إلى واشنطن
نقلت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن وزير الدفاع السابق يوآف غالانت سيسافر إلى العاصمة الأمريكية واشنطن رغم أنه مطلوب للاعتقال بموجب مذكرة أصدرتها بحقه المحكمة الجنائية الدولية.
رغم مذكرة الاعتقال الدولية.. إعلام عبري: غالانت يعتزم السفر إلى واشنطن
رغم صدور  مذكرة اعتقال دولية بحقه.. غالانت يعتزم السفر إلى واشنطن. / صورة: Reuters
25 نوفمبر 2024

وقالت إذاعة جيش الاحتلال أمس الأحد إن غالانت يعتزم السفر إلى واشنطن لإجراء اجتماعات مع مسؤولين أمنيين، دون أن تحدد الإذاعة موعداً معيناً.

وفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال دوليتين بحق غالانت ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الإبادة المتواصلة التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين بقطاع غزة.

وبموجب قرار المحكمة التي لا تملك أفراد شرطة لتنفيذه، أصبحت الدول الأعضاء فيها ملزمة قانوناً اعتقال نتنياهو وغالانت إذا دخلا أراضيها، وتسليمهما إلى الجنائية الدولية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقيهما.

لكن واشنطن أعربت عن رفضها مذكرتي الاعتقال، معتبرة أن المحكمة "ليست لديها صلاحية مقاضاة إسرائيل"، كما وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن مذكرة الاعتقال بأنها "شائنة".

وفي 20 مايو/أيار الماضي طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بغزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وبدعم أمريكي يرتكب الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 148 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

ويواصل الاحتلال مجازره متجاهلاً قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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