ونقلت الوكالة أمس الأحد عن مصادر أمريكية ويابانية، لم تسمِّها، أن الخطة العسكرية التي يُتوقع الانتهاء منها الشهر المقبل، تقضي بنشر الولايات المتحدة وحدات صاروخية في جزر نانسي الممتدة بين مقاطعتي كاجوشيما وأوكيناوا بجنوب غرب اليابان، وذلك إلى جانب الفلبين.

وأوضحت الوكالة اليابانية أن الخطة تتضمن أيضاً نشر كتيبة في نفس سلسلة الجزر من مشاة البحرية الأمريكية، مزودة بمنظومة (هيمارس) الصاروخية المدفعية الخفيفة إلى جانب أسلحة أخرى.

وذكر المصدر نفسه أن وحدة أمريكية متخصصة في شؤون الفضاء والفضاء الإلكتروني والموجات الكهرومغناطيسية ستتمركز في الفلبين.

ووفقاً لوكالة (كيودو)، سيشارك الجيش الياباني بشكل أساسي في الدعم اللوجستي، خصوصاً من خلال توفير وقود وذخيرة.

وتُعدّ سلسلة جزر نانسي موقعاً للقوات المسلحة الأمريكية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، حيث تستضيف نحو 26 ألف جندي أمريكي، وتنتشر هذه القوات عبر 32 قاعدة و48 موقعاً تدريبياً في الجزيرة.