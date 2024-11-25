سياسة
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حال حدوث أزمة في تايوان.. واشنطن تخطط لنشر قوات عسكرية باليابان والفلبين
تخطط واشنطن وطوكيو لنشر قوات عسكرية في اليابان والفلبين، تحسباً لحالة طوارئ محتملة في تايوان، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء اليابانية (كيودو).
حال حدوث أزمة في تايوان.. واشنطن تخطط لنشر قوات عسكرية باليابان والفلبين
حاملة الطائرات الأمريكية USS George Washington أثناء مناورات ثلاثية بين الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية ببحر الصين الشرقي في نوفمبر/تشرين الثاني / صورة: Reuters
25 نوفمبر 2024

ونقلت الوكالة أمس الأحد عن مصادر أمريكية ويابانية، لم تسمِّها، أن الخطة العسكرية التي يُتوقع الانتهاء منها الشهر المقبل، تقضي بنشر الولايات المتحدة وحدات صاروخية في جزر نانسي الممتدة بين مقاطعتي كاجوشيما وأوكيناوا بجنوب غرب اليابان، وذلك إلى جانب الفلبين.

وأوضحت الوكالة اليابانية أن الخطة تتضمن أيضاً نشر كتيبة في نفس سلسلة الجزر من مشاة البحرية الأمريكية، مزودة بمنظومة (هيمارس) الصاروخية المدفعية الخفيفة إلى جانب أسلحة أخرى.

وذكر المصدر نفسه أن وحدة أمريكية متخصصة في شؤون الفضاء والفضاء الإلكتروني والموجات الكهرومغناطيسية ستتمركز في الفلبين.

ووفقاً لوكالة (كيودو)، سيشارك الجيش الياباني بشكل أساسي في الدعم اللوجستي، خصوصاً من خلال توفير وقود وذخيرة.

وتُعدّ سلسلة جزر نانسي موقعاً للقوات المسلحة الأمريكية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، حيث تستضيف نحو 26 ألف جندي أمريكي، وتنتشر هذه القوات عبر 32 قاعدة و48 موقعاً تدريبياً في الجزيرة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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