سياسة
2 دقيقة قراءة
أردوغان: نساء فلسطين قدوة للعالم بصمودهن أمام المجازر والهمجية الإسرائيلية
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، إن نساء فلسطين يمثلن قدوة للعالم أجمع ولكل النساء بمواقفهن النبيلة وصمودهن أمام همجية عصابة المجازر الإسرائيلية.
أردوغان: نساء فلسطين قدوة للعالم بصمودهن أمام المجازر والهمجية الإسرائيلية
أردوغان في أثناء كلمته بفاعلية أقيمت بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، بالعاصمة أنقرة. / صورة: AA
25 نوفمبر 2024

جاء ذلك في كلمة للرئيس التركي ألقاها بالعاصمة أنقرة، خلال فاعلية أقيمت بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة الموافق لـ25 نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام.

وأشار الرئيس التركي إلى أن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المتعطشة للدماء تقتل بوحشية يومياً عشرات النساء والأطفال والمسنين وطوال 14 شهراً، "تماماً كما يفعل القتلة المتسلسلون الذين يستمتعون بالقتل".

وأضاف أردوغان: "نساء فلسطين قدوة للعالم أجمع ولجميع النساء بمواقفهن النبيلة الرافضة للخضوع للظالم أمام همجية عصابة المجازر".

ومخاطباً النساء الفلسطينيات قال أردوغان: "لن نتردد في الدفاع عن حقكن الأساسي في الحياة دون أن نأبه لضغوط اللوبي الصهيوني".

وفي سياق المناسبة العالمية شدد الرئيس التركي على أن العنف ضد المرأة هو خيانة للإنسانية ولا يمكن القبول به، مضيفاً أن "من يمارس ذلك يجب أن يعاقَب، وهذه وظيفة الدولة الأصلية".

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت نحو 149 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us