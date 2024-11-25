جاء ذلك في كلمة للرئيس التركي ألقاها بالعاصمة أنقرة، خلال فاعلية أقيمت بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة الموافق لـ25 نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام.

وأشار الرئيس التركي إلى أن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المتعطشة للدماء تقتل بوحشية يومياً عشرات النساء والأطفال والمسنين وطوال 14 شهراً، "تماماً كما يفعل القتلة المتسلسلون الذين يستمتعون بالقتل".

وأضاف أردوغان: "نساء فلسطين قدوة للعالم أجمع ولجميع النساء بمواقفهن النبيلة الرافضة للخضوع للظالم أمام همجية عصابة المجازر".

ومخاطباً النساء الفلسطينيات قال أردوغان: "لن نتردد في الدفاع عن حقكن الأساسي في الحياة دون أن نأبه لضغوط اللوبي الصهيوني".

وفي سياق المناسبة العالمية شدد الرئيس التركي على أن العنف ضد المرأة هو خيانة للإنسانية ولا يمكن القبول به، مضيفاً أن "من يمارس ذلك يجب أن يعاقَب، وهذه وظيفة الدولة الأصلية".

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت نحو 149 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.​​​​​​​