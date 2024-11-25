جاء ذلك في قرار صادر عن اجتماع طارئ للمجلس، الأحد، بناء على طلب العراق، وتصريحات المندوب الدائم لقطر، سفيرها بالقاهرة، اليوم الاثنين.

وشمل القرار "إدانة محاولة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، توسيع ممارساتها العدوانية في المنطقة، بما فيها العراق"، وحذر من "خطورة التصعيد الإسرائيلي الشامل الذي يهدد باندلاع حرب إقليمية واسعة تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة".

وأشار إلى أن "إرسال حكومة الاحتلال الإسرائيلية رسالة إلى رئيس مجلس الأمن بتاريخ 18 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري يأتي في إطار محاولات مكشوفة لتبرير التصعيد العدواني الإسرائيلي وتوسيع رقعة الحرب في المنطقة".

وأدان المجلس "جرائم العدوان والإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي تستمر إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بارتكابها ضد الشعب الفلسطيني وجرائم العدوان على الأراضي اللبنانية والسورية".

ورحب مجلس الجامعة العربية بقرار المحكمة الجنائية الدولية الصادر في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، المتضمن مذكرات اعتقال بحق رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلية (بنيامين نتنياهو) ووزير جيش الاحتلال السابق (يوآف غالانت)".

وطالب المجلس "جميع الدول الأطراف في ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، الالتزام بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في هذا الصدد وعدم تسييس قرارات المحكمة".

وأوضح السفير طارق الأنصاري سفير قطر لدى مصر، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية، الاثنين، إنه "جرى اتخاذ القرار بالإجماع وبدعم شامل من جميع الوفود العربية لمساندة العراق".

وأضاف أن "التوافق الذي شهده الاجتماع الطارئ حول هذه المسألة انعكس في مضمون القرار الذي جرى اعتماده، والذي ستجري إحالته كذلك إلى السفراء العرب في نيويورك، والجهات ذات الصلة، لمتابعة تنفيذه، بالتنسيق مع مجلس السفراء العرب في القاهرة والمعتمد بجامعة الدول العربية".

والسبت، أعلنت وزارة الخارجية العراقية، في بيان أنها وجهت رسائل رسمية إلى مجلس الأمن، والأمين العام للأمم المتحدة، والجامعة العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، "رداً على تهديدات إسرائيل بالاعتداء على العراق"، مؤكدة أن بلادها "تعد ركيزة للاستقرار في محيطه الإقليمي والدولي".

وفي 18 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، قالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية: "تستعد المؤسسة الأمنية للتعامل مع التهديد الناشئ بعد الارتفاع الحاد في عدد الهجمات من العراق من 6 هجمات فقط بطائرات مسيّرة في أغسطس/آب، إلى 31 هجوماً في سبتمبر/أيلول، ثم إلى 90 هجوماً في أكتوبر/تشرين الأول، ومنذ بداية الشهر الجاري (نوفمبر)، جرى تسجيل أكثر من 65 عملية إطلاق".

وأكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، الجمعة، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية لبلاده أن "القوات المسلحة تلقّت أوامر من رئيس الحكومة (محمد شياع السوداني) بمنع أي هجمات تنطلق من الأراضي العراقية".

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت نحو 149 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.