ونقلت "سانا" عن مسؤول عسكري لم تسمه قوله إنه "عند نحو الساعة 21:00 من اليوم (أمس) الاثنين شنّ العدو الإسرائيليّ عدواناً جوياً من اتجاه الأراضي اللبنانية، مستهدفاً نقاط العبور التي استهدفها سابقاً على الحدود السورية اللبنانية في منطقة القصير بريف حمص".

وأضاف المسؤول العسكري أن العدوان الإسرائيلي "أدَّى إلى إصابة مدنيين اثنين بجروح، ووقوع خسائر مادية"، فيما نقلت وكالة أنباء النظام السوري عن مراسلها في المنطقة أن أضراراً لحقت بجسور الجوبانية وعرجون والدف وبوابة النزارية الحدودية جراء العدوان الإسرائيلي.

بدوره ادّعى جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، أن طيرانه الحربي قصف ما وصفه بـ"محاور نقل" تابعة للنظام السوري على الحدود مع لبنان بدعوى أنها "كانت تُستخدم لنقل أسلحة لحزب الله".

ومنذ 2011 تشنّ إسرائيل من حين إلى آخر غارات على سوريا تقول إنها تستهدف مصالح تابعة لحزب الله وإيران ونقاطاً عسكرية للنظام السوري.

وتصاعدت الغارات الإسرائيلية على سوريا تزامنا مع الإبادة التي ترتكبها إسرائيل بدعم أمريكي بقطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ووسعتها إلى لبنان منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي.