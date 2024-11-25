سياسة
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إصابات وخسائر مادية.. قصف إسرائيلي لـ3 جسور وبوابة سورية على حدود لبنان
قالت وكالة أنباء النظام السوري "سانا" مساء الاثنين، إن مقاتلات إسرائيلية قصفت 3 جسور وبوابة في منطقة القصير بريف محافظة حمص على الحدود مع لبنان.
إصابات وخسائر مادية.. قصف إسرائيلي لـ3 جسور وبوابة سورية على حدود لبنان
قصف إسرائيلي سابق على سوريا / صورة: Reuters
25 نوفمبر 2024

ونقلت "سانا" عن مسؤول عسكري لم تسمه قوله إنه "عند نحو الساعة 21:00 من اليوم (أمس) الاثنين شنّ العدو الإسرائيليّ عدواناً جوياً من اتجاه الأراضي اللبنانية، مستهدفاً نقاط العبور التي استهدفها سابقاً على الحدود السورية اللبنانية في منطقة القصير بريف حمص".

وأضاف المسؤول العسكري أن العدوان الإسرائيلي "أدَّى إلى إصابة مدنيين اثنين بجروح، ووقوع خسائر مادية"، فيما نقلت وكالة أنباء النظام السوري عن مراسلها في المنطقة أن أضراراً لحقت بجسور الجوبانية وعرجون والدف وبوابة النزارية الحدودية جراء العدوان الإسرائيلي.

بدوره ادّعى جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، أن طيرانه الحربي قصف ما وصفه بـ"محاور نقل" تابعة للنظام السوري على الحدود مع لبنان بدعوى أنها "كانت تُستخدم لنقل أسلحة لحزب الله".

ومنذ 2011 تشنّ إسرائيل من حين إلى آخر غارات على سوريا تقول إنها تستهدف مصالح تابعة لحزب الله وإيران ونقاطاً عسكرية للنظام السوري.

وتصاعدت الغارات الإسرائيلية على سوريا تزامنا مع الإبادة التي ترتكبها إسرائيل بدعم أمريكي بقطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ووسعتها إلى لبنان منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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