سياسة
2 دقيقة قراءة
سموتريتش: يجب احتلال قطاع غزة.. وأمامنا فرصة لتقليص عدد سكانه إلى النصف
صرّح وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بأن أمام إسرائيل فرصة مع إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب لتشجيع ما وصفه بـ"الهجرة الطوعية من قطاع غزة"، قائلاً إنه "خلال عامين يمكن تقليص عدد الفلسطينيين إلى النصف".
سموتريتش: يجب احتلال قطاع غزة.. وأمامنا فرصة لتقليص عدد سكانه إلى النصف
وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش / صورة: Reuters 
26 نوفمبر 2024

ونقلت هيئة البثّ العبرية عن سموتريتش الاثنين قوله أيضاً: "يجب احتلال قطاع غزة وجعل عدد سكانه أقلّ من نصف عددهم اليوم".

وقبل أسبوعين قال سموتريتش إنه أصدر تعليمات للتحضير لبسط السيادة الإسرائيلية على الضفةالغربية، موضحاً أنه يأمل تطبيق هذه الخطة العام المقبل، وأعرب عن أمله أن يدعم ترمب هذا التحرك بعد تسلُّمه منصبه رسمياً في يناير/كانون الثاني المقبل.

وهذه ليست المرة الأولى التي يصدر فيها عن سموتريتش المنتمي إلى اليمين المتطرف دعوات إلى احتلال قطاع غزة وتهجير سكانه، إذ لديه مواقف متطرفة بشأن الفلسطينيين في الضفة وغزة، وهو ما أثار دعوات أوروبية لفرض عقوبات عليه وعلى وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتماربنغفير، إلى جانب انتقادات متكررة من الولايات المتحدة.

ويُعتبر سموتريتش، الذي يرأس حزب "الصهيونيةالدينية"، أحد المؤيدين للحرب الشاملة على قطاع غزة كما في الضفة الغربية، ويدعو إلى دولة تخضع للقوانين الدينية تشمل كل فلسطين.

ونشأ الوزير اليميني المتطرف في مستوطنة بيت إيل، وتَجنَّد في الجيش وسنّه 28 عاماً، وعُرف بآرائه المتشددة ضدّ ما يُعرَف بـ"النزعة الإصلاحية اليهودية"، وأيضاً ضدّ اليسار الإسرائيلي وضد الفلسطينيين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us