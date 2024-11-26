ونقلت هيئة البثّ العبرية عن سموتريتش الاثنين قوله أيضاً: "يجب احتلال قطاع غزة وجعل عدد سكانه أقلّ من نصف عددهم اليوم".

وقبل أسبوعين قال سموتريتش إنه أصدر تعليمات للتحضير لبسط السيادة الإسرائيلية على الضفةالغربية، موضحاً أنه يأمل تطبيق هذه الخطة العام المقبل، وأعرب عن أمله أن يدعم ترمب هذا التحرك بعد تسلُّمه منصبه رسمياً في يناير/كانون الثاني المقبل.

وهذه ليست المرة الأولى التي يصدر فيها عن سموتريتش المنتمي إلى اليمين المتطرف دعوات إلى احتلال قطاع غزة وتهجير سكانه، إذ لديه مواقف متطرفة بشأن الفلسطينيين في الضفة وغزة، وهو ما أثار دعوات أوروبية لفرض عقوبات عليه وعلى وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتماربنغفير، إلى جانب انتقادات متكررة من الولايات المتحدة.

ويُعتبر سموتريتش، الذي يرأس حزب "الصهيونيةالدينية"، أحد المؤيدين للحرب الشاملة على قطاع غزة كما في الضفة الغربية، ويدعو إلى دولة تخضع للقوانين الدينية تشمل كل فلسطين.

ونشأ الوزير اليميني المتطرف في مستوطنة بيت إيل، وتَجنَّد في الجيش وسنّه 28 عاماً، وعُرف بآرائه المتشددة ضدّ ما يُعرَف بـ"النزعة الإصلاحية اليهودية"، وأيضاً ضدّ اليسار الإسرائيلي وضد الفلسطينيين.