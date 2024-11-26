وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه رصد نحو 10 صواريخ أُطلقَت من لبنان باتجاه الجليل الغربي وأنه اعترض بعضها، في حين أظهرت مقاطع فيديو محاولات الدفاعات الجوية الإسرائيلية اعتراض صواريخ فوق نهاريا، بالتزامن مع سماع صفارات الإنذار في عدد من المدن والبلدات في شمال إسرائيل والجليل.

من جانبه أعلن حزب الله تنفيذ 21 عملية تصدٍّ لمحاولات تقدم قوات الاحتلال الإسرائيلي وضد مواقع وقواعد انتشارها ومستوطنات في شمال إسرائيل، وقال في بيانات منفصلة الاثنين: "هاجمنا بمسيرة انقضاضية موقعاً لجنود العدو الإسرائيلي في مستوطنة كابري وتجمعاً آخر في موقع هضبة العجل شمالي مستوطنة كفار يوفال، بالإضافة إلى تجمع لآليات العدو وبطارية مدفعية في بلدة يارين جنوبي لبنان".

وفي وقت سابق الاثنين أعلن حزب الله أنه استهدف بصواريخ قاعدتين عسكريتين ومعسكراً، وأضاف أنه استهدف كذلك 9 تجمعات لجنود ودبابة شماليّ إسرائيل وجنوب لبنان.

اتفاق وشيك

في سياق متصل نقلت وكالة بلومبرغ عن مسؤولين ومصادر مطلعة اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل وحزب الله اقتربا من توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار، ومن المرجح أن يوافق عليه مجلس الوزراء الأمني. وقالت الوكالة إن الولايات المتحدة ستساعد على الإشراف على تطبيق وقف الأعمال العدائية لمدة 60 يوماً.

وتفيد تقديرات أمنية بإطلاق صواريخ مكثف على مناطق عدة خلال الأربع والعشرين ساعة المقبلة، قُبيل وقف إطلاق النار المرتقب، حسب القناة 14 العبرية.

يأتي ذلك وسط دعوات إسرائيلية إلى التظاهر اليوم الثلاثاء في شارع بيغن في تل أبيب لرفض الاتفاق المنْوي توقيعه مع لبنان، بوصفه "قاتلًا لمستوطني الشمال، وتجاوزاً لخطّ أحمر من حكومة نتنياهو".

قصف متواصل على لبنان

وفي لبنان أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 31 مواطناً بسبب الغارات الإسرائيلية الاثنين على عدد من المدن والبلدات اللبنانية في شرق لبنان وجنوبه وقرب بيروت، موضحة أن غالبية القتلى سقطوا في الجنوب، فيما قُتل أربعة أشخاص في الشرق، كما أعلنت الوزارة الاثنين ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على البلاد منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى "3 آلاف و768 شهيداً و15 ألفاً و699 جريحاً".

وقصفت مقاتلات إسرائيلية مساء الاثنين ضاحية بيروت الجنوبية ومحيطها، للمرة الخامسة منذ الصباح، وقالت وكالة الأنباء اللبنانية في خبر مقتضب إن الطيران الحربي الإسرائيلي "شنّ غارتين على حارة حريك والشياح"، بلا تفاصيل أخرى.

وسبق أن شنّ الجيش الإسرائيلي 4 موجات من الغارات على ضاحية بيروت الجنوبية ومحيطها منذ صباح اليوم، طالت مناطق حارة حريك والحدث والغبيري وشويفات العمروسية.

وبعد اشتباكات مع فصائل في لبنان بينها حزب الله، بدأت عقب شنها حرب إبادة على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وسعت إسرائيل منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي نطاق الإبادة لتشمل جلّ مناطق لبنان بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية غير مسبوقة عنفاً وكثافة، كما بدأت غزواً برياً في جنوبه ضاربة عرض الحائط بالتحذيرات الدولية والقرارات الأممية.