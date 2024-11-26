وذكرت وسائل إعلام محلية الاثنين، أنّ السلطات فتحت التحقيق بناءً على شكوى قدّمها أحد المواطنين بحجة أنّ اللافتة عُلّقَت في مكان عامّ.

واستدعت السلطات المحلية رئيس النقابة، فيما لم يُكشَف عن هويته، وفق وسائل الإعلام اليونانية. وأكدت النقابة في بيان أصدرته اليوم رفضها عملية التحقيق وإزالة اللافتة، وأشارت إلى أنّ رسائل الدعم للشعب الفلسطيني تُعرَض في المباني العامة حول العالم.

وجاء في البيان: "هذه رسالة تضامن إنساني، بينما يعاني الشعب الفلسطيني من الحرب والجوع، فإن الدعوة إلى إزالة هذه اللافتة تتعارض مع روح التضامن".

جدير بالذكر أن السلطات سبق أن فتحت تحقيقاً تأديبياً في 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بحقّ معلمة في إحدى المدارس الابتدائية بمنطقة تاوروس في العاصمة أثينا، بعد إعدادها مع طلابها لافتة تطالب بـ"الحرية لفلسطين".

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة بغزة، خلّفَت نحو 149 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنّين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.