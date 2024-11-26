ونقلت القناة 7 العبرية عن كاتس قوله خلال زيارته، أمس الاثنين، مقر القيادة المركزية لجيش الاحتلال الإسرائيلي بمدينة القدس المحتلة، إن "الحكومة ستعمل بشكل مكثف على بناء سياج فاصل على الحدود الشرقية لإسرائيل مع الأردن".

وأشار إلى أن "العمل سيبدأ بسرعة كبيرة في هذا الجدار"، موضحاً أن "بناء الجدار يأتي ضمن خطة لتكثيف الدفاعات الحدودية لإسرائيل".

وادعى كاتس أن "إيران تسعى لدعم أنشطة معادية ضد إسرائيل في الضفة الغربية"، داعياً الجيش إلى "تكثيف هجماته في هذه المنطقة".

وتصاعد الحديث عن بناء جدار لإسرائيل مع الأردن، عقب عملية معبر اللنبي في 8 سبتمبر/أيلول الماضي، التي قُتل فيها 3 إسرائيليين ومنفذ العملية الأردني ماهر الجازي، وحادثة البحر الميت في 18 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم التي أصيب فيها إسرائيليان وقُتل المنفذان الأردنيان حسام أبو غزالة وعامر قواس.

وبعد حادثة البحر الميت بيوم قال وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين: "مع دخول المتسللين وتهريب الأسلحة غير المشروعة والعمليات المعادية، سأعمل في الحكومة على تسريع بناء سياج على طول الحدود مع الأردن، على غرار السياج الذي أقيم على الحدود مع مصر"، متابعاً: "إنه ليس خياراً، إنه أمر لا بد منه".

ومطلع سبتمبر/أيلول الماضي أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن عزمه بناء سياج على الحدود مع الأردن على غرار السياج المبني على الحدود مع مصر.

وبعدها بأسبوعين أشارت صحيفة يسرائيل هيوم إلى أن الجيش بدأ بالفعل "بحفر خندق على الحدود مع الأردن".

ويبلغ طول الحدود الأردنية مع إسرائيل والضفة الغربية 335 كيلومتراً، منها 97 كيلومتراً مع الضفة الغربية، و238 كيلومتراً مع إسرائيل.

ويرتبط الأردن مع إسرائيل بثلاثة معابر حدودية هي الشيخ حسين (نهر الأردن من الجانب الإسرائيلي) وجسر الملك حسين (اللنبي) ووادي عربة (إسحاق رابين).

وتعمل المعابر الثلاثة بشكل منتظم ويرتبط إغلاقها بالظروف الأمنية داخل إسرائيل، وهو ما يحدث بصورة محدودة، وقد جرى ذلك خلال الحرب الجارية على قطاع غزة.