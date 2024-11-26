وأكد ترمب عبر منصته تروث سوشيال أنه سيفرض رسوماً إضافية بنسبة 10% على واردات الصين، عقاباً لها على ما وصفه بعدم مكافحتها كما ينبغي لتهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة.

وقال: "المخدرات تتدفق إلى بلدنا، في الغالب عبر المكسيك، بمستويات لم نشهدها من قبل. إلى أن تتوقف، سنفرض على الصين رسوماً إضافية تُزاد إلى كل الرسوم السارية، على منتجاتها العديدة التي تصل إلى الولايات المتحدة".

كما أعلن ترمب عن فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على جميع الواردات من المكسيك وكندا، بهدف إرغامها على وقف ما وصفه بـ"تدفق المهاجرين غير الشرعيين والمخدرات" إلى بلاده عبر الحدود.

وأضاف: "ستظل هذه التعريفات سارية إلى أن يتوقف غزو المخدرات، وبخاصة الفنتانيل، وجميع المهاجرين غير الشرعيين لبلدنا"، دون الإشارة إلى تأثير هذه الخطوة في اتفاقية التجارة الحرة بين الدول الثلاث.