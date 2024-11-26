سياسة
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"عقاباً لهم".. ترمب يعتزم فرض رسوم جمركية إضافية على الصين والمكسيك وكندا
أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب، أمس الاثنين، أنه سيفرض منذ اليوم الأول لتسلمه السلطة في 20 يناير/كانون الثاني المقبل رسوماً جمركية جديدة على الواردات من الصين والمكسيك وكندا.
"عقاباً لهم".. ترمب يعتزم فرض رسوم جمركية إضافية على الصين والمكسيك وكندا
أكد الرئيس الأمريكي ترمب أنه سيفرض منذ اليوم الأول لتسلمه السلطة رسوماً جمركية جديدة على الواردات من بعض الدول./ صورة: Reuters
26 نوفمبر 2024

وأكد ترمب عبر منصته تروث سوشيال أنه سيفرض رسوماً إضافية بنسبة 10% على واردات الصين، عقاباً لها على ما وصفه بعدم مكافحتها كما ينبغي لتهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة.

وقال: "المخدرات تتدفق إلى بلدنا، في الغالب عبر المكسيك، بمستويات لم نشهدها من قبل. إلى أن تتوقف، سنفرض على الصين رسوماً إضافية تُزاد إلى كل الرسوم السارية، على منتجاتها العديدة التي تصل إلى الولايات المتحدة".

كما أعلن ترمب عن فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على جميع الواردات من المكسيك وكندا، بهدف إرغامها على وقف ما وصفه بـ"تدفق المهاجرين غير الشرعيين والمخدرات" إلى بلاده عبر الحدود.

وأضاف: "ستظل هذه التعريفات سارية إلى أن يتوقف غزو المخدرات، وبخاصة الفنتانيل، وجميع المهاجرين غير الشرعيين لبلدنا"، دون الإشارة إلى تأثير هذه الخطوة في اتفاقية التجارة الحرة بين الدول الثلاث.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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