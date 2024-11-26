سياسة
2 دقيقة قراءة
روسيا تهاجم كييف بالطائرات المسيّرة وتتصدى لهجوم أوكراني مماثل على مدنها
شنت روسيا مساء أمس الاثنين، هجوماً بالطائرات المسيرة على العاصمة الأوكرانية كييف، تزامناً مع تعرض مختلف مناطقها لهجوم أوكراني مماثل.
روسيا تهاجم كييف بالطائرات المسيّرة وتتصدى لهجوم أوكراني مماثل على مدنها
قذيفة موصولة بطائرة مسيرة في منطقة دونيتسك / صورة: AFP
26 نوفمبر 2024

وقال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو عبر تليغرام: "يستمر الهجوم بالطائرات المسيرة على العاصمة"، مضيفاً أن "قوات الدفاع الجوي تعمل في مناطق مختلفة من المدينة" وأن الطائرات المسيرة "تدخل العاصمة من اتجاهات مختلفة".

وأصدرت السلطات إنذارات من الغارات الجوية شملت كييف والمنطقة المحيطة بها ومعظم الأراضي الأوكرانية. وأطلقت في كييف صفارات الإنذار في الساعة 19:00 ت.غ.

وقال شهود عيان إنهم سمعوا سلسلة من الانفجارات الناجمة في ما يبدو عن تصدي أنظمة الدفاع الجوي للهجمات الروسية.

في المقابل، قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان على تليغرام، صباح اليوم الثلاثاء، إن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 39 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية فوق سبع مناطق.

وأضافت الوزارة أن 24 من تلك الطائرات دُمِّرت فوق منطقة روستوف جنوبي البلاد.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشنّ روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا تشترط لإنهائه تخلي كييف عن السعي للانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً" في شؤونها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us