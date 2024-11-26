وقال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو عبر تليغرام: "يستمر الهجوم بالطائرات المسيرة على العاصمة"، مضيفاً أن "قوات الدفاع الجوي تعمل في مناطق مختلفة من المدينة" وأن الطائرات المسيرة "تدخل العاصمة من اتجاهات مختلفة".

وأصدرت السلطات إنذارات من الغارات الجوية شملت كييف والمنطقة المحيطة بها ومعظم الأراضي الأوكرانية. وأطلقت في كييف صفارات الإنذار في الساعة 19:00 ت.غ.

وقال شهود عيان إنهم سمعوا سلسلة من الانفجارات الناجمة في ما يبدو عن تصدي أنظمة الدفاع الجوي للهجمات الروسية.

في المقابل، قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان على تليغرام، صباح اليوم الثلاثاء، إن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 39 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية فوق سبع مناطق.

وأضافت الوزارة أن 24 من تلك الطائرات دُمِّرت فوق منطقة روستوف جنوبي البلاد.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشنّ روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا تشترط لإنهائه تخلي كييف عن السعي للانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً" في شؤونها.