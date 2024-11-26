وأفادت شركة بايكار المصنعة للمسيرة، في بيان، بأن الاختبار الثاني جرى في مضيق تشناق قلعة أمس الاثنين، دون استخدام معدات دعم هبوط.

وفي نفس اليوم أجرت المسيرة الهجومية التركية اختبار تحليق على ارتفاع 20 ألف قدم.

ومطلع يونيو/حزيران الماضي نجحت "بيرقدار TB3" في تجاوز اختبار الإقلاع من مدرج بميول 12 درجة، للمرة الأولى في ظروف تحاكي المدرج على متن سفينة "TCG Anadolu".

وفي 26 يونيو/حزيران سجلت المسيرة نجاحاً في تجاوز اختبار تحديد وأداء نظام الارتفاعات العالية، فقد حلقت على ارتفاع 36 ألفاً و310 أقدام وباستخدام محركها المحلي.

وفي 19 نوفمبر/تشرين الثاني سجلت "بيرقدار TB3" اسمها في التاريخ بوصفها أول مسيرة تقلع وتهبط على مدرج قصير دون استخدام معدات دعم هبوط.

و"TCG Anadolu" سفينة هجومية برمائية متعددة المهام بدأ مشروع بنائها عام 2015 بحوض توزلا في إسطنبول.

ونزلت إلى البحر عام 2019، وفي يونيو/حزيران 2022 بدأت مرحلة الاختبارات، وجرى تسليمها إلى قيادة القوات البحرية التركية في أكتوبر/تشرين الأول 2023، من رئاسة الصناعات الدفاعية بالرئاسة التركية.

ويبلغ طول حاملة الطائرات "تي جي غي أناضولو" 231 متراً وعرضها 32 متراً والحد الأقصى للحمولة 27 ألف طن و436 كيلوغراماً، وتبلغ سرعتها القصوى 20.5 عقدة، أما السرعة الاقتصادية فتبلغ 16 عقدة.

وبحمولتها القصوى، وبسرعتها الاقتصادية يمكن لسفينة "TCG Anadolu" قطع مسافة 9 آلاف ميل بحري.

وبإمكان السفينة استقبال 4 مركبات إنزال ميكانيكية في آنٍ، في حوضها المغمور بالمياه، كل مركبة بإمكانها نقل دبابة واحدة.

وتستطيع حمل 13 دبابة و27 مركبة برمائية مدرعة، و6 ناقلات جنود، و33 مركبة عسكرية و15 مقطورة، أي بمجموع 94 مركبة.

وعلى ظهر السفينة، يمكن لـ"TCG Anadolu" استيعاب مرابض 10 مروحيات و11 مسيرة هجومية، أما حظيرتها فيمكنها حمل 19 مروحية أو 30 مسيرة هجومية، إلى جانب استيعابها عناصر يصل عددهم إلى 1223.