سياسة
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شمال غزة.. القسام توقع قوة إسرائيلية بين قتيل وجريح في تفجير منزل مفخخ
أعلنت كتائب القسام، الجناح المسلح لحركة حماس، الثلاثاء، قتل وجرح عسكريين إسرائيليين إثر تفجير مبنى مفخخ كانت داخله قوة من مجموعة أفراد في جباليا شمال قطاع غزة.
شمال غزة.. القسام توقع قوة إسرائيلية بين قتيل وجريح في تفجير منزل مفخخ
كتائب القسام تستهدف منزلاً تحصّن فيه عدد من جنود الاحتلال شمالي قطاع غزة في وقت سابق من المنزل./ صورة: qassam
26 نوفمبر 2024

وقالت القسام في بيان إن مقاتليها تمكنوا من "تفجير مبنى مفخخ في مجموعة من الجنود الصهاينة وأوقعوهم بين قتيل وجريح شرق معسكر جباليا".

وأوضحت في بيان ثانٍ أن مقاتليها استهدفوا "دبابتين من نوع ميركافا بقذيفة الياسين 105، وعبوة أرضية شديدة الانفجار شرق مخيم جباليا".

وتتواصل الاشتباكات بين مقاتلي الفصائل الفلسطينية وقوات الجيش الإسرائيلي في محاور التوغل، خصوصاً محافظة شمال القطاع التي تشهد إبادة وتطهيراً عرقياً منذ 5 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وفي 5 أكتوبر/تشرين الأول الماضي اجتاح الجيش الإسرائيلي مجدداً شمال قطاع غزة بذريعة "منع حركة حماس من استعادة قوتها في المنطقة".

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة خلفت نحو 149 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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