سياسة
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أمينة أردوغان تدعو إلى إشراك المرأة في تطوير التكنولوجيا
دعت أمينة أردوغان عقيلة الرئيس التركي، اليوم الثلاثاء، إلى الاستمرار في إشراك المرأة في عمليات التصميم والإنتاج مع تقدم قطاع التكنولوجيا.
أمينة أردوغان تدعو إلى إشراك المرأة في تطوير التكنولوجيا
أمينة أردوغان تدعو إلى إشراك المرأة في تطوير التكنولوجيا / صورة: AA
26 نوفمبر 2024

وجاءت كلمة أمينة أردوغان خلال افتتاح منتدى المرأة العالمي–دبي 2024 في الإمارات العربية المتحدة.

وفي الكلمة الرئيسية للمنتدى تحت عنوان "قوة التأثير"، سلطت السيدة الأولى في تركيا الضوء على التحولات التي يشهدها العالم والحقائق التي حفزتها الرقمنة والذكاء الاصطناعي.

وقالت أمينة أردوغان: "نحن بحاجة إلى خريطة طريق مشتركة أكثر من أي وقت مضى بينما نتقدم نحو مستقبل غامض".

وأكدت أمينة أردوغان أن النساء اللاتي يشكلن قسماً كبيراً من المجتمعات، لهن أدوار متعددة الأوجه، ويجب السعي إلى تحقيق توازن دقيق بينها، وأشارت إلى وجود حالة من التضارب بين هذه الأدوار في بعض الأحيان.

وتابعت أمينة أردوغان: "يجب أن يكون من أولوياتنا ضمان وجود النساء، بغض النظر عن القطاع الذي تعملن فيه، من خلال الحفاظ على هوياتهن الطبيعية. العدالة الحقيقية لا تتمثل في أن يساويك أحد بمقارنتك به، بل في احترام منطقة وجودك في محور العدالة".

وأضافت: "أعتقد أن النساء قادرات على اكتشاف القوة العظيمة داخل أنفسهن فقط من خلال الحفاظ على تفردهن".

وحول الأوضاع التي تعيشها البشرية اليوم، أشارت أمينة أردوغان إلى أن ما يقرب من مليار شخص يواجهون الجوع بينما يهدَر 1.3 طن من الطعام كل عام، وأن أكثر من 100 مليون شخص اضطروا إلى مغادرة بلدانهم، وأضافت أن الإبادة الجماعية تحدث في غزة لأكثر من عام أمام أعين البشرية جمعاء.

وأوضحت أمينة أردوغان أن "المعايير المزدوجة من جانب الدول الغربية في مواجهة هذه المأساة تهز أسس معتقداتنا المشتركة. ويجب إعادة النظر في هذه التناقضات".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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