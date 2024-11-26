سياسة
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فيدان: الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في غزة تؤدي إلى صراع الحضارات
قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الثلاثاء، إن الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في حق الفلسطينيين فاقمت مشكلات المنطقة وأدت إلى الاقتراب أكثر من صراع الحضارات.
فيدان: الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في غزة تؤدي إلى صراع الحضارات
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان خلال كلمته في المنتدى العالمي الـ10 لتحالف الحضارات المنعقد في مدينة كاسكايس البرتغالية. / صورة: AA
26 نوفمبر 2024

وأضاف فيدان، خلال كلمة لدى مشاركته في المنتدى العالمي العاشر لتحالف الحضارات المنعقد في مدينة كاسكايس البرتغالية: "لم نكن من قبل قريبين من صراع الحضارات كما نحن الآن، وهذا إنذار للإنسانية".

وتابع وزير الخارجية التركي أنه "كلما بقينا صامتين زادت الانقسامات في النظام الدولي"، وأكد أنه لن يكون من الممكن تحقيق السلام العالمي الدائم من دون حل المشكلات في منطقة الشرق الأوسط.

وأكمل الوزير التركي: "ما دام يقتل عشرات الآلاف من الأشخاص بما في ذلك الأطفال والنساء في غزة، ويترك ملايين الناس للجوع والفقر والموت، فلن يكون هناك سلام في الأفق".

وذكر فيدان أنه لا ينبغي للدول الداعمة لتحالف الحضارات وقيمه الأساسية أن تظل صامتة إزاء الكارثة الإنسانية في غزة، وأوضح: "لذلك، ليس مصادفة أن تكون الدول الراغبة في السلام لفلسطين حاضرة داخل القاعة، ويغيب العاجزون عن نطق كلمة وقف إطلاق النار".

وأكد فيدان استعداد بلاده لتقديم الدعم القوي لوقف إراقة الدماء واللجوء إلى الحوار لبناء السلام، وأعرب عن أمله في أن "تساهم مناقشات المنتدى في تعزيز جهود بناء مجتمعات سليمة وعادلة".

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة خلفت نحو 149 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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