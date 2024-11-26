وقال غوتيريش، في كلمته بالمنتدى العالمي العاشر لتحالف الحضارات بمدينة كاسكايس البرتغالية بين 25 و27 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري: "نرى تزايد كراهية الأجانب والعنصرية والتعصب على وسائل التواصل الاجتماعي، وهذا يُستخدم سلاحاً قوياً".

وأضاف: "التوتر يتصاعد في كل مكان، وحقوق الإنسان تتعرض للهجوم، وأزمة المناخ مستمرة في التفاقم. وكل أنواع الطائفية تتوسع"، وأردف: "تغذي الصراعات والحروب هذه المشكلات وتفاقمها"، وتابع قائلاً: "نحن بحاجة إلى السلام في هذه الأوقات".

ودعا غوتيريش إلى إحلال السلام في أوكرانيا وغزة ولبنان والسودان عبر التنفيذ الكامل لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها والقانون الدولي، وشدد على ضرورة "تحقيق وقف عاجل لإطلاق النار وإحلال سلام فوري غير مشروط في غزة، والإفراج عن جميع الرهائن، وإيصال المساعدات الإنسانية بصورة فعالة ومن دون عوائق".

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة ضرورة بذل المزيد من الجهود في المجتمعات والمؤسسات والبيئات متعددة الثقافات والإنترنت، مع حماية أسس المجتمعات السلمية والعادلة.

وعلى صعيد آخر، لفت غوتيريش إلى أن "المنصات الرقمية غير الخاضعة للرقابة، والذكاء الصناعي يغذيان خطاب الكراهية بسرعة وانتشار غير مسبوقين"، وأعرب عن شكره لحكومتي إسبانيا وتركيا وأعضاء مجموعة أصدقاء تحالف الحضارات على التزامهم ودعمهم للتحالف.

وفي عام 2005، جرى إنشاء تحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة ليكون بمنزلة قوة ناعمة لمنع الصراع من خلال تعزيز الحوار بين الثقافات والأديان وبناء جسور تفاهم بين الثقافات والأديان المختلفة.

وتأسس التحالف تحت قيادة تركيا وإسبانيا، بهدف منع المجموعات المتطرفة من استغلال أجواء الخوف والاستقطاب المتبادل بين الدول الإسلامية والمجتمعات الغربية.

وجرى تأسيس مجموعة الأصدقاء تحت مظلة مبادرة تحالف الحضارات وتضم 131 دولة عضواً في الأمم المتحدة و29 منظمة دولية.

وتتخذ مبادرة تحالف الحضارات من ولاية نيويورك الأمريكية مركزاً لها، وتهدف إلى تعزيز التعاون مع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من خلال فتح مكتب في جنيف السويسرية.

ويعقد منتدى تحالف الحضارات مرة كل عامين في دولة عضو بمجموعة الأصدقاء، وعُقدت آخر نسخة للمنتدى في مدينة فاس المغربية.