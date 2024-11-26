​​​​​​​جاء ذلك خلال ترؤس عباس الاجتماع الحكومي الأسبوعي، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).

وأفادت "وفا" بأن "الرئيس عباس أطلع مجلس الوزراء على آخر مستجدات الوضع السياسي، والجهود المبذولة لوقف العدوان الإسرائيلي ووقف إطلاق النار وإدخال المساعدات إلى غزة والانسحاب الإسرائيلي من القطاع".

كما أطلع عباس المجلس على "جهود تمكين الحكومة من تحمل مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة كما في الضفة الغربية، ووقف الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما فيها القدس".

وشدد الرئيس الفلسطيني على "تنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن فتوى محكمة العدل الدولية لإنهاء الاحتلال والاستيطان".

وأكد على "تقديم الإمكانيات المتاحة لمساعدة السكان في غزة، وأهمية تعزيز صمود المواطن على أرضه، وتحسين الخدمات المقدمة له، وتعزيز الصمود في القدس"، وفق الوكالة.

وبموازاة حرب الإبادة في قطاع غزة، وسّع الجيش الإسرائيلي عملياته كما صعّد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية المحتلة، ما أسفر إجمالاً عن استشهاد 797 فلسطينياً، وإصابة نحو 6 آلاف و450، وفق معطيات رسمية فلسطينية.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة، خلفت نحو 149 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.