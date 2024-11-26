سياسة
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منح مراسل TRT عربي في غزة سامي برهوم جائزة "درع عين الحقيقة" بالأردن
منحت جامعة الشرق الأوسط في العاصمة الأردنية عمان، اليوم الثلاثاء، جائزة "درع عين الحقيقة" لمراسل قناة TRT عربي في قطاع غزة.
منح مراسل TRT عربي في غزة سامي برهوم جائزة "درع عين الحقيقة" بالأردن
جامعة الشرق الأوسط الأردنية تمنح مراسل TRT عربي سامي برهوم جائزة درع عين الحقيقة عن تغطيته للحرب في غزة / صورة: TRT Arabi
26 نوفمبر 2024

وتسلم الجائزة نيابة عن برهوم، مراسلة TRT عربي في الأردن لينا القرعان. ويأتي التكريم ضمن فاعليات يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني.

وتعرض طاقم TRT عربي في قطاع غزة للاستهداف لأكثر من مرة من طرف جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي، كان آخرها في 24 أغسطس/آب الماضي، ما أسفر عن إصابة مراسل القناة سامي برهوم، الذي اتهم الاحتلال باستهدافه بشكل مباشر.

وقال برهوم في حديثه لشبكة TRT: "تعرضنا لعملية إطلاق نار مباشرة من قبل القوات الإسرائيلية شمال غربي مدينة خان يونس"، وأشار إلى أنه أصيب بعد استهداف سيارته التي تحمل شارة "الصحفيين".

وفي 12 أبريل/نيسان الماضي، استهدف جيش الاحتلال فريق قناة TRT عربي، في أثناء عمله الصحفي في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ما أدى إلى إصابة مصور القناة سامي شحادة بجراح وصفت بأنها بين المتوسطة والخطيرة، وبتر قدمه، بالإضافة إلى إصابة مراسل القناة سامي برهوم بإصابة طفيفة.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 149 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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