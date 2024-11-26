جاء ذلك في كلمة قورتولموش خلال برنامج تعريفي بتقرير أعدته مؤسسة حقوق الإنسان والمساواة في تركيا، عن انتهاكات حقوق الإنسان في فلسطين والإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، بمقر البرلمان بالعاصمة أنقرة.

وأشار قورتولموش إلى أن إسرائيل انتهكت "آخر بقايا" القانون الدولي. وأضاف: "الظالم يخاف، وكلما زاد خوفه زاد ظلمه، وكلما زاد ظلمه مهّد لنهايته. اليوم ترى إسرائيل أن نهايتها تقترب مع قرارات محكمتين دوليتين".

وأعرب المسؤول التركي عن استنكاره لمواقف "مؤيدي النظام الصهيوني الذين يحاولون تشويه سمعة قرار الاعتقال الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت".

وتابع: "نحن في البرلمان التركي، ننتظر إعلان الدول عزمها تنفيذ قرار المحكمة الجنائية الدولية".

وأكد قورتولموش أن تركيا دعمت القضية العادلة للشعب الفلسطيني منذ اللحظة الأولى، وستستمر في دعمها حتى النهاية مهما كانت الظروف، متابعاً: "حتى لو بقينا وحدنا، فلن نتخلى عن السير على هذا الطريق".

وفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الإبادة المتواصلة التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين بقطاع غزة.

وبموجب قرار المحكمة التي لا تملك أفراد شرطة لتنفيذه، أصبحت الدول الأعضاء فيها ملزمة قانوناً باعتقال نتنياهو وغالانت إذا دخلا أراضيها، وتسليمهما إلى الجنائية الدولية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقيهما.

إلا أن البيت الأبيض أعرب عن رفضه مذكرتي الاعتقال، معتبراً أن المحكمة "ليست لديها صلاحية مقاضاة إسرائيل"، وفق بيان أصدره أحد متحدثي مجلس الأمن القومي الأمريكي بالبيت الأبيض.

وفي يوليو/تموز الماضي، طالبت محكمة العدل الدولية، إسرائيل بوضع حدّ لاحتلال الأراضي الفلسطينية المحتلة بعد 1967، داعية إلى إنهاء أي تدابير تسبب تغييراً ديموغرافياً أو جغرافياً.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 149 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.