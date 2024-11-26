وقالت المصادر، اليوم الثلاثاء، إنه بعد هروب المواطنين الأوزبكيين الثلاثة الذين قتلوا الحاخام كوغان، طلبت الحكومة الإماراتية المساعدة من تركيا. وبناء على ذلك بدأت الاستخبارات التركية العمل بسرعة للقبض على الجناة، عبر تحديد الطائرة التي كانوا على متنها.

وأوضحت المصادر أنه عند وصول المشتبهين إلى إسطنبول، وضعت سيارة الأجرة التي استقلها الجناة تحت المراقبة من أجهزة الأمن والاستخبارات التركية. لتجنّب إحداث فوضى بالمطار.

وتابعت المصادر الأمنية "بعد ذلك أوقفت سيارة الأجرة التي كانوا يستقلونها وعند التحقق من هوياتهم من رجال الشرطة، ألقي القبض على 3 أشخاص مطلوبين من الإمارات".

وأشارت المصادر إلى تسليم أولمبي توهيروفيتش (28) عاماً، ومحمود جون عبد الرحيم (28) عاماً، وعزيز بيك كاملوفيتش (33) عاماً"، الذين قتلوا الحاخام، إلى الإمارات.

وأكدت المصادر الأمنية أن تركيا ستواصل العمل لضمان عدم إيواء أي مجرمين داخل حدودها، في نطاق مكافحة الإرهاب