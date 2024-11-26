ويقام المعرض بين 26-29 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري بمركز "توياب" للمعارض والمؤتمرات بإسطنبول التركية، بمشاركة رجال أعمال وصناعيين ومستثمرين من 88 دولة، فضلاً عن أكثر من 300 شركة من 24 قطاعاً، وفق بيان سابق للجمعية.

وتضم نشاطات المعرض الذي تشارك فيه وكالة الأناضول شريكاً إعلامياً، جلسة لممثلي دول مجموعة العشرين، ومنتدى الأعمال التركي العراقي، وفاعلية التشبيك الاستثماري الثالث، ولقاءات ثنائية بين المستثمرين ورجال الأعمال المشاركين.

وشارك في الجلسة الافتتاحية جودت يلماز نائب الرئيس التركي، إضافة إلى وزيري التجارة عمر بولاط، والمالية محمد شيمشك، فضلاً عن المشاركين في أعمال المعرض.

رئيس "موصياد": تركيا مركز وقلب التجارة

وخلال الجلسة الافتتاحية، قال رئيس "موصياد" محمود أصملي: "تركيا في كل فترات التاريخ كانت في مركز وقلب التجارة وعلى طريق الحرير، ومنذ تأسيس الجمعية ندرك أهمية الوظيفة التي تقع على عاتقنا في التجارة وبالتالي ننظم المعرض العشرين هذا العام".

وأضاف المتحدث: "قلنا إن قلب التجارة العالمية ينبض من هنا، وثمة قطاعات كثيرة مشاركة نسعد بلقائهم مع بعضهم، وهي ليست فقط للحديث عن التجارة، بل عن تاريخنا المشترك وقيمنا ونضع الخطط المشتركة للمستقبل".

وتابع أصملي: "جميعنا نحاول تطبيق روح تجارة المدينة وهي دليل للإنسانية والتشارك والثقة والأمان، ولهذا نسعى إلى لقاء المستثمرين على أرضية العدل والمساواة، فلن يكون هناك تعاون في العمل وحسب، بل وضع أسس التعاون المستقبلي".

وزاد رئيس "موصياد": "ننتظر أكثر من 10 آلاف زائر من 115 دولة وهناك وفود كبيرة من العراق والجزائر وماليزيا وغيرها، والجمعية تعمل في 83 دولة عبر نشاطات وفاعليات في أنحاء العالم"، مشيرا إلى أن الغاية هي تحقيق هدف حجم تجارة بقيمة مليار دولار بحلول نهاية المعرض.

وختم أصملي بالقول: "عندما نقوى ونتحد يصبح صوتنا أكبر، ويجب أن ننتج حاجتنا من السلع وندعم المقاطعة، ففي قطاع المسيّرات على سبيل المثال، باتت تركيا تنتجها ولا تحتاج إليها من الخارج".

يلماز: نهدف إلى الحد من التضخم

بدوره، أكد جودت يلماز نائب الرئيس التركي أن بلاده تنفذ البرنامج متوسط المدى بكل إصرار، مشيراً إلى أن جوهره الحد من التضخم المرتفع.

وأوضح يلماز في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، أن الهدف الرئيسي للإدارة الاقتصادية خفض التضخم بشكل مستدام إلى خانة الآحاد وضمان استقرار الأسعار والنمو وتوزيع الدخل بشكل عادل.

​​​​​​​وذكر المتحدق أن المعرض والمنتدى سيساهمان في التعاون الاقتصادي والازدهار على المستوى الإقليمي والدولي من خلال تمهيد الطريق لتعاون واستثمارات جديدة.

ونقل يلماز تحيات الرئيس رجب طيب أردوغان وتمنياته للمشاركين بالنجاح، مهنئاً جمعية "موصياد" على نجاحها في تنظيم المعرض والمنتدى الذي بات تقليداً للمساهمة في الاقتصاد.

يذكر أن جمعية "موصياد" تأسست في مدينة إسطنبول عام 1990 من قبل رجال أعمال أتراك، وتهدف الجمعية إلى تشجيع رجال الأعمال الأتراك على توسيع أعمالهم خارج البلاد، إضافة إلى توفير فرص لتطوير أنفسهم وتأسيس شراكات مع منظمات دولية.