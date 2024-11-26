سياسة
2 دقيقة قراءة
6 قتلى في قصف إسرائيلي لمعابر حدودية بين سوريا ولبنان
أعلنت وزارة دفاع النظام السوري مقتل 6 أشخاص وإصابة آخرين جراء قصف إسرائيلي استهدف، مساء أمس الثلاثاء، معابر حدودية مع لبنان.
6 قتلى في قصف إسرائيلي لمعابر حدودية بين سوريا ولبنان
صورة أرشيفية لقصف إسرائيلي سابق على سوريا. / صورة: AA
26 نوفمبر 2024

وقال مصدر عسكري في بيان: "بعد منتصف الليل (بالتوقيت المحلي) شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الأراضي اللبنانية مستهدفاً المعابر الحدودية بين سوريا ولبنان بريف حمص الغربي"، مضيفاً أن "العدوان أدى إلى ارتقاء ستة شهداء بينهم عسكريان وإصابة اثني عشر آخرين بجروح".

وفي وقت سابق الثلاثاء أعلنت وكالة أنباء النظام السوري (سانا) عن قصف إسرائيلي استهدف معبري العريضة والدبوسية على الحدود السورية-اللبنانية. وقالت وكالة سانا في نبأ عاجل: "أنباء عن عدوان إسرائيلي استهدف معبرَي العريضة والدبوسية الحدوديين مع لبنان".

وكانت سانا قد أعلنت وقوع خسائر مادية جراء شنّ إسرائيل عدواناً جديداً على محافظة حمص بوسط سوريا.

والاثنين، قصفت مقاتلات إسرائيلية 3 جسور وبوابة في منطقة القصير بريف محافظة حمص على الحدود مع لبنان، وفق سانا.

بدوره، ادّعى جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان أن طيرانه الحربي قصف ما وصفه بـ"محاور نقل" تابعة للنظام السوري على الحدود مع لبنان بدعوى أنها "كانت تُستخدم لنقل أسلحة لحزب الله".

ومنذ 2011 تشنّ إسرائيل من حين إلى آخَر غارات على سوريا تقول إنها تستهدف مصالح تابعة لحزب الله وإيران، ونقاطاً عسكرية للنظام السوري.

وتصاعدت الغارات الإسرائيلية على سوريا تزامناً مع الإبادة التي ترتكبها إسرائيل بدعم أمريكي بقطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ووسعتها إلى لبنان منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us