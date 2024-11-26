وقال مصدر عسكري في بيان: "بعد منتصف الليل (بالتوقيت المحلي) شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الأراضي اللبنانية مستهدفاً المعابر الحدودية بين سوريا ولبنان بريف حمص الغربي"، مضيفاً أن "العدوان أدى إلى ارتقاء ستة شهداء بينهم عسكريان وإصابة اثني عشر آخرين بجروح".

وفي وقت سابق الثلاثاء أعلنت وكالة أنباء النظام السوري (سانا) عن قصف إسرائيلي استهدف معبري العريضة والدبوسية على الحدود السورية-اللبنانية. وقالت وكالة سانا في نبأ عاجل: "أنباء عن عدوان إسرائيلي استهدف معبرَي العريضة والدبوسية الحدوديين مع لبنان".

وكانت سانا قد أعلنت وقوع خسائر مادية جراء شنّ إسرائيل عدواناً جديداً على محافظة حمص بوسط سوريا.

والاثنين، قصفت مقاتلات إسرائيلية 3 جسور وبوابة في منطقة القصير بريف محافظة حمص على الحدود مع لبنان، وفق سانا.

بدوره، ادّعى جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان أن طيرانه الحربي قصف ما وصفه بـ"محاور نقل" تابعة للنظام السوري على الحدود مع لبنان بدعوى أنها "كانت تُستخدم لنقل أسلحة لحزب الله".

ومنذ 2011 تشنّ إسرائيل من حين إلى آخَر غارات على سوريا تقول إنها تستهدف مصالح تابعة لحزب الله وإيران، ونقاطاً عسكرية للنظام السوري.

وتصاعدت الغارات الإسرائيلية على سوريا تزامناً مع الإبادة التي ترتكبها إسرائيل بدعم أمريكي بقطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ووسعتها إلى لبنان منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي.