سياسة
3 دقيقة قراءة
انتقادات إسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان
انتقدت أصوات يمينية داخل الحكومة الإسرائيلية وخارجها اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان بشدة، إذ وصف وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، الاتفاق بأنه "خطأ تاريخي".
انتقادات إسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان
الوزيران اليمينيان إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريش / صورة: AFP
27 نوفمبر 2024

وقال بن غفير في تدوينة عبر حسابه على منصة إكس مساء الثلاثاء: "أعارض الاتفاق مع لبنان لأنه ليس وقفاً لإطلاق النار، بل عودة إلى مفهوم الهدوء مقابل الهدوء، الذي رأينا سابقاً إلى أين قادنا. هذا الاتفاق لا يحقق هدف الحرب الأساسي المتمثل في إعادة سكان الشمال إلى ديارهم بأمان". وأضاف: "للانسحاب من لبنان يجب أن يكون لدينا حزام أمني خاصّ بنا".

من جانبه، اعتبر رئيس الأركان الإسرائيلي الأسبق وعضو الكنيست عن حزب "معسكر الدولة" غادي آيزنكوت، الحديث عن تفكيك الجيش اللبناني قدرات حزب الله مجرد "مزحة".

وفي تصريحات لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، قال آيزنكوت إن التفاصيل المحدودة المتاحة حول الاتفاق تثير عديداً من التساؤلات الصعبة، مشيراً إلى "إشكالية غياب اتفاق مماثل في الساحة مع حماس، التي لا تزال تحتجز مختطفين إسرائيليين".

وتابع: "في الاتفاق عديد من الثغرات؛ ما الأطراف التي ستوقعه؟ ومَن المفترض أن ينفّذه؟ هل الجيش اللبناني فعلاً سيفكك قدرات حزب الله؟ يبدو لي أن هذا مجرد بداية نكتة".

وعلق زعيم المعارضة يائير لابيد على كلمة نتنياهو بقوله: "أعظم كارثة في تاريخنا وقعت خلال عهد نتنياهو (في إشارة إلى إلى عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023)، وأي اتفاق مع حزب الله لن يمحو حالة الفوضى الحالية". وأضاف: "توجد حاجة ملحة إلى التعامل بجدية مع قضية المختطفين (في غزة)". وتابع: "الحكومة الإسرائيلية لم تقدّم أي مبادرة سياسية، بل انساقت نحو الاتفاق مع حزب الله".

في السياق نفسه قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، إنه "مع دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ يبدأ أكبر الاختبارات لحكومات إسرائيل على الإطلاق، وإذا نجحنا في تجاوز اختبار وقف إطلاق النار فسنرسخ أمن إسرائيل إلى الأبد".

وفي وقت سابق برّر رئيس الوزراء الإسرائيلي القبول باتفاق مع لبنان على وقف إطلاق النار الآن، بثلاثة أسباب رئيسية: "التركيز على التهديد الإيراني"، و"التجديد الكامل للقوة"، و"فصل الساحات وعزل حركة حماس".

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن مساء الثلاثاء، إن حكومتَي لبنان إسرائيل وافقتا على مقترَح لوقف إطلاق النار في البلاد سيدخل حيز التنفيذ من الساعة الرابعة فجر الأربعاء.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us