وقُتل 29 شخصاً وأصيب 72 آخرون بجروح الثلاثاء، إثر شن جيش الاحتلال الإسرائيلي عشرات الغارات الجوية المكثفة على مناطق متفرقة بجنوب وشرق لبنان، ضمن عدوان متواصل منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي.

وخلال الساعات الأخيرة، كثفت إسرائيل عدوانها الجوي على لبنان، وشمل أيضاً قلب العاصمة بيروت وضاحيتها الجنوبية، واستهدفت غارات مساء الثلاثاء منطقة الحمراء وسط بيروت، قبل ساعات من دخول اتفاق لوقف إطلاق النار حيز التنفيذ، بحسب إعلام عبري ولبناني.

وأفاد مراسل الأناضول بتجدد الغارات الجوية الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية فجر اليوم الأربعاء، وأضاف أن "إحدى الغارات كانت عنيفة للغاية، ووقعت بمحيط مطار بيروت مما أدى إلى تصاعد سحب كثيفة من الدخان".

وجاءت الغارات على ضاحية بيروت الجنوبية بعد إنذار بالإخلاء الفوري وجهه الجيش الإسرائيلي إلى سكان عدة بنايات في منطقتي الليلكي وشويفات العمروسية، بزعم "قربها من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله سيعمل ضدها في المدى الزمني القريب". وهذا هو إنذار الإخلاء الثاني الذي يصدره الجيش الإسرائيلي إلى سكان ضاحية بيروت الجنوبية في أقل من ساعة، بعد إنذار مماثل لسكان منطقتي برج البراجنة والغبيري.

حزب الله يكثف قصفه على إسرائيل

دوَّت صفارات الإنذار مساء الثلاثاء في 115 مستوطنة وسط وشمال إسرائيل، إثر إطلاق حزب الله رشقة صاروخية، ردّاً على غارات إسرائيلية مكثفة سبقت الإعلان عن وقف لإطلاق النار. وذكرت القناة 12 العبرية أن صفارات الإنذار انطلقت في 115 مستوطنة وسط وشمال إسرائيل خلال قصف صاروخي واسع النطاق من لبنان.

فيما قال الجيش عبر منصة إكس: "متابعة للإنذارات التي فُعّلَت في مناطق عدة وسط وشمال البلاد، نجح سلاح الجو في اعتراض 3 صواريخ أُطلقت من لبنان".

وتبنى حزب الله في بيانات منفصلة قصف مناطق عدة في شمال اسرائيل، من ضمنها "تجمع لقوّات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة شتولا، بصلية صاروخية"، وكذلك في كريات شمونة، بالإضافة إلى قاعدة عسكرية شمال مدينة عكا. كما دوت صفارات الإنذار في الجليل وأعلن الجيش الإسرائيلي تصديه لصواريخ قرب تل أبيب وفوق نهاريا.

وأعلن الحزب أيضاً قتل جنود إسرائيليين باستهداف دبابة قرب بلدة الخيام جنوبيّ لبنان، وبثّ صوراً لاستهداف جرافات إسرائيلية قرب الجدار الحدودي، كما قال مساء الثلاثاء إنه استهدف قبل أيام مقر إقامة قائد سلاح الجو بالجيش الإسرائيلي تومار بار في تل أبيب "بسرب من المسيّرات النوعية حققت أهدافها بدقة وسط فرض الرقابة العسكرية قيوداً مشددة على الحادثة".

في سياق آخر، أعلن الجيش الإسرائيلي فجر الأربعاء، اعتراض طائرتين مسيرتين، إحداهما قادمة من اتجاه الشرق، والأخرى من اتجاه البحر الأحمر.

ومساء الثلاثاء أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن موافقة الحكومتين الإسرائيلية واللبنانية على وقف لإطلاق النار يبدأ من الساعة الرابعة فجر الأربعاء بالتوقيت المحلي (02:00ت.غ). وأوضح أن الاتفاق ينص من بين بنوده على انتشار القوات اللبنانية وتوليها السيطرة على جنوب لبنان خلال 60 يوماً، على أن تسحب إسرائيل قواتها من المنطقة تدريجياً.

وأسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان إجمالاً عن 3 آلاف و823 قتيلاً و15 ألفاً و859 جريحاً، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فضلاً عن نحو مليون و400 ألف نازح، وسُجّل معظم الضحايا والنازحين بعد 23 سبتمبر/أيلول الماضي، وفق رصد الأناضول لبيانات لبنانية رسمية معلنة حتى مساء الثلاثاء.